Durva videó Németországból: a berlini rendőrök egyáltalán nem kímélik az Izrael-ellenes tüntetőket

A most napvilágot látott felvételeken is azt látni, ahogy német rohamrendőrök először a földre tepernek, majd a hóna alá nyúlva viszenek el egy Izrael-ellenes tüntetőt. A felvételen nem látszódnak az eset előzményei, így azt egyelőre nem lehet megállapítani, mi váltotta ki a német rendfenntartók kemény reakcióját.

German police arrest an anti-Israel protester breaking the law in Berlin



🇩🇪🇮🇱 pic.twitter.com/yKsAWNmDg7 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 18, 2025

Október 7. óta Berlinben gyakorivá váltak az Izrael-ellenes tüntetések, amelyek során a rendőrségnek gyakran össze kellett csapnia a szélsőbaloldali tüntetőkkel.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP