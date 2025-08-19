Durva videó Németországból: a berlini rendőrök egyáltalán nem kímélik az Izrael-ellenes tüntetőket

Ott egy pofon! – Így oszlatja a német rohamrendőrség a palesztin-párti tüntetőket (Videó!)
A szélsőbaloldali nők tömege nekiment a német rendőröknek, akik nem hagyták magukat.
Újabb felvételek láttak napvilágot.
Újabb videó került fel az internetre a német rendőrök kemény fellépésével kapcsolatban az Izrael-ellenes tüntetőkkel szemben. Pár napja szintén megírtuk, hogy az X-re felkerült egy felvétel, aminek hitelességét az X mesterséges intelligencia alapú tényellenőre, a Grok is megerősítette: „a DW és az Al Jazeera legfrissebb jelentései megerősítik, hogy 2025. augusztus 11. körül a német rendőrség összecsapott palesztinbarát (Izrael-ellenes) tüntetőkkel Berlinben, köztük nőkkel is.”
A most napvilágot látott felvételeken is azt látni, ahogy német rohamrendőrök először a földre tepernek, majd a hóna alá nyúlva viszenek el egy Izrael-ellenes tüntetőt. A felvételen nem látszódnak az eset előzményei, így azt egyelőre nem lehet megállapítani, mi váltotta ki a német rendfenntartók kemény reakcióját.
Október 7. óta Berlinben gyakorivá váltak az Izrael-ellenes tüntetések, amelyek során a rendőrségnek gyakran össze kellett csapnia a szélsőbaloldali tüntetőkkel.
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP