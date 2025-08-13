Ott egy pofon! – Így oszlatja a német rohamrendőrség a palesztin-párti tüntetőket (Videó!)

A Visegrád 24 megosztott az X-en egy videón, amin az látható, hogy a német rohamrendőrök egy csapat Izrael-ellenes női tüntetővel csapnak össze.

Az X mesterséges intelligencia alapú tényellenőre, a Grok megerősítette a videó hitelességét, és azt írta: „a DW és az Al Jazeera legfrissebb jelentései megerősítik, hogy 2025. augusztus 11. körül a német rendőrség összecsapott palesztinbarát (Izrael-ellenes) tüntetőkkel Berlinben, köztük nőkkel is.”

Október 7. óta Berlinben gyakorivá váltak az Izrael-ellenes tüntetések, amelyek során a rendőrségnek gyakran össze kellett csapnia a szélsőbaloldali tüntetőkkel.