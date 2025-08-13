Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Berlin rohamrendőr Izrael

Ott egy pofon! – Így oszlatja a német rohamrendőrség a palesztin-párti tüntetőket (Videó!)

2025. augusztus 13. 14:44

A szélsőbaloldali nők tömege nekiment a német rendőröknek, akik nem hagyták magukat.

2025. augusztus 13. 14:44
null

A Visegrád 24 megosztott az X-en egy videón, amin az látható, hogy a német rohamrendőrök egy csapat Izrael-ellenes női tüntetővel csapnak össze. 

Az X mesterséges intelligencia alapú tényellenőre, a Grok megerősítette a videó hitelességét, és azt írta: „a DW és az Al Jazeera legfrissebb jelentései megerősítik, hogy 2025. augusztus 11. körül a német rendőrség összecsapott palesztinbarát (Izrael-ellenes) tüntetőkkel Berlinben, köztük nőkkel is.”

Október 7. óta Berlinben gyakorivá váltak az Izrael-ellenes tüntetések, amelyek során a rendőrségnek gyakran össze kellett csapnia a szélsőbaloldali tüntetőkkel. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/DPA/Christian Wolf

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
XTRO
2025. augusztus 13. 16:17
2015-ben már így kellett volna….
Válasz erre
0
0
astra04
2025. augusztus 13. 16:14
Ezek se németek... Akár vissza is takarodhatnak oda, ahonnan odaette őket a fene!
Válasz erre
1
0
survivor
2025. augusztus 13. 15:48
Mi a fasz közünk van hozzá ?
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. augusztus 13. 15:20
Jellemző! Az asszonyokat kiküldik az utcára harcolni a rendőrök ellen míg a férfiak otthon hímezik a robbanó sikernek számító mellényeket. Vagy csak fenik a szikéiket az agyműtétekhez.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!