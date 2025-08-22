Elképesztő magyar kincseket találtak Lengyelországban – ez lesz a sorsuk

„Rosszindulat vagy borzalmas hozzá nem értés” – először vétózott az új lengyel elnök, rögtön botrány lett belőle
A régészek úgy vélik, a kincs egy zsoldoskatona megtakarítása, vagy egykor valaki félretett vagyona lehetett, amelyet a középkor viharos időszakában rejtettek el biztonsági okokból.
Ritka kincset találtak Lengyelországban Bochnia városának közelében, egy erdőben – írja a Heritage Daily.
A középkori pénzérmékre fémkereső segítségével bukkantak rá, egy apró kerámiaedényben elrejtve.
A helyszínre érkező régészek több mint 600 érmét gyűjtöttek össze.
A lelet között számos Jagelló-kori ezüstdénár, valamint néhány aranydukát is volt, amelyeket Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején vertek. Zsigmond nemcsak magyar és cseh király volt, hanem a Német-római Császárság trónját is birtokolta.
A szakértők szerint a kincs akár egy zsoldoskatona megtakarítása, vagy valaki félretett vagyona lehetett, amelyet a zaklatott középkori időkben rejthettek el a biztonság kedvéért.
Az értékes leletet a bochniai Stanisław Fischer Múzeumban állítják majd ki, így bárki megcsodálhatja a magyar vonatkozású kincseket Lengyelországban.
Nyitókép: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Facebook-oldala
