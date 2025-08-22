Elképesztő magyar kincseket találtak Lengyelországban – ez lesz a sorsuk

Ritka kincset találtak Lengyelországban Bochnia városának közelében, egy erdőben – írja a Heritage Daily.

A középkori pénzérmékre fémkereső segítségével bukkantak rá, egy apró kerámiaedényben elrejtve.

A helyszínre érkező régészek több mint 600 érmét gyűjtöttek össze.

A lelet között számos Jagelló-kori ezüstdénár, valamint néhány aranydukát is volt, amelyeket Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején vertek. Zsigmond nemcsak magyar és cseh király volt, hanem a Német-római Császárság trónját is birtokolta.

A szakértők szerint a kincs akár egy zsoldoskatona megtakarítása, vagy valaki félretett vagyona lehetett, amelyet a zaklatott középkori időkben rejthettek el a biztonság kedvéért.

Az értékes leletet a bochniai Stanisław Fischer Múzeumban állítják majd ki, így bárki megcsodálhatja a magyar vonatkozású kincseket Lengyelországban.

Nyitókép: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Facebook-oldala