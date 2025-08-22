Ft
Elképesztő magyar kincseket találtak Lengyelországban – ez lesz a sorsuk

2025. augusztus 22. 07:26

A régészek úgy vélik, a kincs egy zsoldoskatona megtakarítása, vagy egykor valaki félretett vagyona lehetett, amelyet a középkor viharos időszakában rejtettek el biztonsági okokból.

2025. augusztus 22. 07:26
null

Ritka kincset találtak Lengyelországban Bochnia városának közelében, egy erdőben – írja a Heritage Daily

A középkori pénzérmékre fémkereső segítségével bukkantak rá, egy apró kerámiaedényben elrejtve.

A helyszínre érkező régészek több mint 600 érmét gyűjtöttek össze. 

A lelet között számos Jagelló-kori ezüstdénár, valamint néhány aranydukát is volt, amelyeket Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején vertek. Zsigmond nemcsak magyar és cseh király volt, hanem a Német-római Császárság trónját is birtokolta.

A szakértők szerint a kincs akár egy zsoldoskatona megtakarítása, vagy valaki félretett vagyona lehetett, amelyet a zaklatott középkori időkben rejthettek el a biztonság kedvéért.

Az értékes leletet a bochniai Stanisław Fischer Múzeumban állítják majd ki, így bárki megcsodálhatja a magyar vonatkozású kincseket Lengyelországban.

Nyitókép: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Facebook-oldala

Összesen 6 komment

rezeda-kazmer
2025. augusztus 22. 08:25
Mitől magyar vonatkozású? Mert szerepel a cikkben Luxemburgi Zsigmond?
0
0
Tapeino
2025. augusztus 22. 08:03
Vajon hogy fér el 600 érme, főleg, ha aranydukátok is voltak közte, egy ekkora (féltenyérnyi!) agyagedényben???
1
0
bakafant-28
2025. augusztus 22. 07:50
Ugyan,mitől elképesztő,mitől magyar? Már megint ez a szenzációhajhász bulvárszar.."Nem láttuk jönni,ne tudja meg!"Iszonyúan igénytelen ez a szerkesztés.Méltatlan a régi Mandihoz!
4
0
