08. 21.
csütörtök
YouTube poszt Szánthó Miklós saria Alapjogokért Központ ítélet

Szánthó Miklós megválaszolja, mi keményebb a vasbetonnál

2025. augusztus 21. 22:53

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint, aki nem szeretné, hogy nálunk is érvényes legyen a saria, az ne szavazzon a globalistákra, azaz a Tiszára és társaira 2026-ban.

2025. augusztus 21. 22:53
null

„Na, ez a kemény, nem a vasbeton” – kezdi sokkoló Facebook-posztját Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója a Die Presse című osztrák lap egyik cikkéből idéz, miszerint a saría (az iszlám által meghatározott viselkedési szabályok – a szerk.) szerinti választottbírósági ítélet érvényes Ausztriában.

A Szánthó ad egy tippet is, miszerint aki nem szeretné, hogy nálunk is ez legyen, az ne szavazzon a globalistákra, azaz a Tiszára és társaira 2026-ban.

Az említett bejegyzés ide kattintva érhető el!

Nyitókép: képernyőfotó/YouTube

