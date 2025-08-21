Szánthó Miklós megválaszolja, mi keményebb a vasbetonnál

Az iszlám átveszi a hatalmat Európában? – Bécsben megnyitották a jogi kiskaput a Saría törvénykezésnek
A bíróság helyben hagyott egy iszlám törvénykezés alapján hozott ítéletet.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint, aki nem szeretné, hogy nálunk is érvényes legyen a saria, az ne szavazzon a globalistákra, azaz a Tiszára és társaira 2026-ban.
„Na, ez a kemény, nem a vasbeton” – kezdi sokkoló Facebook-posztját Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója a Die Presse című osztrák lap egyik cikkéből idéz, miszerint a saría (az iszlám által meghatározott viselkedési szabályok – a szerk.) szerinti választottbírósági ítélet érvényes Ausztriában.
A Szánthó ad egy tippet is, miszerint aki nem szeretné, hogy nálunk is ez legyen, az ne szavazzon a globalistákra, azaz a Tiszára és társaira 2026-ban.
Ezt is ajánljuk a témában
A bíróság helyben hagyott egy iszlám törvénykezés alapján hozott ítéletet.
Nyitókép: képernyőfotó/YouTube