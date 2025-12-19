Újabb kutatás támasztja alá: megnyerte az őszi kampányidőszakot a Fidesz-KDNP

A számok nem hazudnak: a Szőlő utca ügye sem segített a Tiszán
A Nézőpont Intézet legújabb felmérése szerint egy most vasárnapi választást is magabiztosan nyernének a kormánypártok.
Az Alapjogokért Központ felmérése szerint hárompárti parlament alakulna, ha most vasárnap lennének a választások.
Nyár vége óta hónapról hónapra növelte előnyét és ezzel megnyerte az őszi kampányidőszakot a Fidesz-KDNP – állapította meg friss közvélemény-kutatási adataira hivatkozva az Alapjogokért Központ.
Magyarázatuk szerint a kormánypártok társadalmi támogatottságának emelkedése mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll, akik
egyre nagyobb számban álltak Orbán Viktor mellé.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy
a Fidesz-KDNP nyár vége óta átvette a kezdeményezést a napirenduralás- és alakítás terén.
A közéletet olyan témák határozták meg az utóbbi három hónapban, amelyek a nemzeti oldal stratégiáját, kormányzóképességét erősítették, míg a Tisza Pártot gyengítették: amíg Magyarországon történelmi léptékű adócsökkentési program valósul meg – többek között az két-és háromgyermekes édesanyák szja-mentességének biztosítása révén – addig Magyar Péterék megszorítócsomagja többek között háromkulcsos szja-ról, jelentős áfaemelésről és a társasági adó megemeléséről szól – fejtette ki elemzésében az Alapjogokért Központ.
Rombolta a Tisza Párt esélyeit az adatszivárgási botrány, a rosszul sikerült jelöltállítás és az is, hogy a háborús logikát erőltető Európai Néppárt részeként egyre kevésbé tudjak magukat függetleníteni a béketörekvéseket elutasító brüsszeli fősodortól.
Mindeközben a magyar kormányfő nemzetközi, diplomáciai tárgyalássorozatának eredményei – például a rezsicsökkentés megvédése és a békefolyamat előmozdítása Washingtonban, Moszkvában, Isztambulban – is pozitív hatást gyakoroltak a kormánypártok támogatottságára.
A decemberi adatfelvétel alapján
a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka a Fidesz-KDNP, 40 százalékuk a Tisza Párt, 6 százalékuk pedig a Mi Hazánk országos listáját támogatná egy most vasárnap esedékes választáson.
Ezúttal sem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (3 százalék) és a Demokratikus Koalíció (2 százalék) sem.
Szerdán a Nézőpont is hasonló támogatottsági adatokat mért, eszerint a Fidesz 46 százalékos listás eredmény érne el egy mostani választáson, míg a Tisza Párt 39 százalékot.
Nyitókép: Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)