12. 19.
péntek
Tisza Párt közvélemény-kutatás Alapjogokért Központ Fidesz-KDNP

Újabb kutatás támasztja alá: megnyerte az őszi kampányidőszakot a Fidesz-KDNP

2025. december 19. 07:47

Az Alapjogokért Központ felmérése szerint hárompárti parlament alakulna, ha most vasárnap lennének a választások.

2025. december 19. 07:47
ORBÁN Viktor, Háborúellenes gyűlés, Kecskemét, 2025. december 6.

Nyár vége óta hónapról hónapra növelte előnyét és ezzel megnyerte az őszi kampányidőszakot a Fidesz-KDNP – állapította meg friss közvélemény-kutatási adataira hivatkozva az Alapjogokért Központ.

Magyarázatuk szerint a kormánypártok társadalmi támogatottságának emelkedése mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll, akik 

  • a békepárti, 
  • migrációs paktum végrehajtását elutasító, 
  • rezsicsökkentést megvédő, 
  • családtámogatási rendszert bővítő, valamint 
  • a 14. havi nyugdíjat bevezető intézkedések eredményeként 

egyre nagyobb számban álltak Orbán Viktor mellé. 

Felhívták a figyelmet arra is, hogy 

a Fidesz-KDNP nyár vége óta átvette a kezdeményezést a napirenduralás- és alakítás terén. 

A közéletet olyan témák határozták meg az utóbbi három hónapban, amelyek a nemzeti oldal stratégiáját, kormányzóképességét erősítették, míg a Tisza Pártot gyengítették: amíg Magyarországon történelmi léptékű adócsökkentési program valósul meg – többek között az két-és háromgyermekes édesanyák szja-mentességének biztosítása révén – addig Magyar Péterék megszorítócsomagja többek között háromkulcsos szja-ról, jelentős áfaemelésről és a társasági adó megemeléséről szól – fejtette ki elemzésében az Alapjogokért Központ. 

Rombolta a Tisza Párt esélyeit az adatszivárgási botrány, a rosszul sikerült jelöltállítás és az is, hogy a háborús logikát erőltető Európai Néppárt részeként egyre kevésbé tudjak magukat függetleníteni a béketörekvéseket elutasító brüsszeli fősodortól.

Mindeközben a magyar kormányfő nemzetközi, diplomáciai tárgyalássorozatának eredményei – például a rezsicsökkentés megvédése és a békefolyamat előmozdítása Washingtonban, Moszkvában, Isztambulban – is pozitív hatást gyakoroltak a kormánypártok támogatottságára. 

A decemberi adatfelvétel alapján 

a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka a Fidesz-KDNP, 40 százalékuk a Tisza Párt, 6 százalékuk pedig a Mi Hazánk országos listáját támogatná egy most vasárnap esedékes választáson. 

Ezúttal sem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (3 százalék) és a Demokratikus Koalíció (2 százalék) sem.

Szerdán a Nézőpont is hasonló támogatottsági adatokat mért, eszerint a Fidesz 46 százalékos listás eredmény érne el egy mostani választáson, míg  a Tisza Párt 39 százalékot. 

Nyitókép: Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Toma78
2025. december 19. 09:40
Vergődjetek itt is libernyák férgek. Azért pár csomag Tiszás zsepit vegyétek legyen mibe pityeregni... Petike lassan azt is árulja majd a shopikában.. Remélem minden jó Tiszásnál ott lapul a fa alatt a Csipke Józsika meg a vezérről szóló könyvecske egy Tiszás pulcsi meg póló alà rakva . A fán meg csak úgy lógnak a tünci csomagok meg. messiás arcképét ábrázoló karácsonyfa díszek. A tévében meg szól majd youtubról Petike karácsonyi énekelgetése Rost Andreácskával meg Nagy Bodri Ervinkével a háttérben tapsikoló kancsal Noárkàval meg a félrészeg Aranyosival?!
helemba
2025. december 19. 09:05
Győzött a Pedofidesz!
nedudgi
2025. december 19. 08:18
Gyurcsány nélküli DK 2 százalék? Nocsak...
kalmanok
2025. december 19. 08:05
A Tisza Párt olyan szavazói rétegekben is javított, ahol hagyományosan erős a Fidesz. 2025 végén 42 százalékkal első a Tisza Párt, a Fidesz-KDNP 32, a Mi Hazánk 5, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3, a Demokratikus Koalíció 2 százalékon áll.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!