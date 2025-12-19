Újabb kutatás támasztja alá: megnyerte az őszi kampányidőszakot a Fidesz-KDNP

Felhívták a figyelmet arra is, hogy

a Fidesz-KDNP nyár vége óta átvette a kezdeményezést a napirenduralás- és alakítás terén.

A közéletet olyan témák határozták meg az utóbbi három hónapban, amelyek a nemzeti oldal stratégiáját, kormányzóképességét erősítették, míg a Tisza Pártot gyengítették: amíg Magyarországon történelmi léptékű adócsökkentési program valósul meg – többek között az két-és háromgyermekes édesanyák szja-mentességének biztosítása révén – addig Magyar Péterék megszorítócsomagja többek között háromkulcsos szja-ról, jelentős áfaemelésről és a társasági adó megemeléséről szól – fejtette ki elemzésében az Alapjogokért Központ.

Rombolta a Tisza Párt esélyeit az adatszivárgási botrány, a rosszul sikerült jelöltállítás és az is, hogy a háborús logikát erőltető Európai Néppárt részeként egyre kevésbé tudjak magukat függetleníteni a béketörekvéseket elutasító brüsszeli fősodortól.

Mindeközben a magyar kormányfő nemzetközi, diplomáciai tárgyalássorozatának eredményei – például a rezsicsökkentés megvédése és a békefolyamat előmozdítása Washingtonban, Moszkvában, Isztambulban – is pozitív hatást gyakoroltak a kormánypártok támogatottságára.