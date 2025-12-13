Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, ha következetesen nemet mond a külső nyomásgyakorlásra

A második veszély a migráció. Ugyanaz a brüsszeli gondolkodásmód jelenik meg itt is: a nemzetállami döntések helyett központi kényszerekkel akarják kezelni a válságot, figyelmen kívül hagyva az országok biztonsági és társadalmi szempontjait. A határvédelem helyett kvóták és elosztási mechanizmusokat erőltetnek, amelyek hosszú távon tovább növelik az instabilitást. A háború és a migráció összekapcsolódik, és mindkettő árát az európai emberekkel akarják megfizettetni.

A harmadik veszély a baloldal, azon belül is a TISZA, amely nem más, mint egy Brüsszelben készült politikai termék. Ez a folyamat nem véletlen, hanem tudatos stratégia része: Merz, Weber és von der Leyen irányításával Brüsszel újra és újra megpróbál beavatkozni a magyar választásokba. 2018 és 2022 után 2026-ban ismét külső eszközökkel akarják befolyásolni a magyarok döntését. A TISZA ebbe a forgatókönyvbe illeszkedik, nem nemzeti alternatívaként, hanem brüsszeli importként.

A háborúellenes gyűlések üzenete ezért egyértelmű: Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, csak akkor védheti meg magát a migrációs nyomástól, és csak akkor tarthatja távol a brüsszeli baloldalt, ha következetesen nemet mond a külső nyomásgyakorlásra, és megvédi saját szuverenitását egy olyan Európában, ahol a régi szabályokat egyre többen felrúgják.”

Nyitókép forrása: Facebook