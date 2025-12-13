Ft
Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, ha következetesen nemet mond a külső nyomásgyakorlásra

2025. december 13. 15:48

A befagyasztott orosz vagyon Brüsszel által tervezett eltulajdonítása tulajdonképpen egy hadüzenet.

2025. december 13. 15:48
null
Szánthó Miklós
Szánthó Miklós
Facebook

„A befagyasztott orosz vagyon Brüsszel által tervezett eltulajdonítása tulajdonképpen egy hadüzenet.

A mohácsi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor világos keretet adott annak, mi ma Európa három legnagyobb veszélye:

Az első a háború. Amit Brüsszelben látunk, az már nem a szerződésekre épülő együttműködés, hanem nyílt politikai erőfölény. Az immobilizált orosz vagyon felhasználásáról egyhangúság helyett minősített többséggel akarnak dönteni, tudatosan megkerülve Magyarországot. Ez nem pusztán szuverenitássértés, hanem a pénzügyi jogbiztonság elleni támadás is, amely aláássa a letétkezelőkbe és az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. Miközben azt ígérték, hogy a háborúnak nem lesz ára, mára egyértelművé vált: az adófizetők és a következő generációk fizetik meg az ukrajnai konfliktus költségeit.

A második veszély a migráció. Ugyanaz a brüsszeli gondolkodásmód jelenik meg itt is: a nemzetállami döntések helyett központi kényszerekkel akarják kezelni a válságot, figyelmen kívül hagyva az országok biztonsági és társadalmi szempontjait. A határvédelem helyett kvóták és elosztási mechanizmusokat erőltetnek, amelyek hosszú távon tovább növelik az instabilitást. A háború és a migráció összekapcsolódik, és mindkettő árát az európai emberekkel akarják megfizettetni.

A harmadik veszély a baloldal, azon belül is a TISZA, amely nem más, mint egy Brüsszelben készült politikai termék. Ez a folyamat nem véletlen, hanem tudatos stratégia része: Merz, Weber és von der Leyen irányításával Brüsszel újra és újra megpróbál beavatkozni a magyar választásokba. 2018 és 2022 után 2026-ban ismét külső eszközökkel akarják befolyásolni a magyarok döntését. A TISZA ebbe a forgatókönyvbe illeszkedik, nem nemzeti alternatívaként, hanem brüsszeli importként.

A háborúellenes gyűlések üzenete ezért egyértelmű: Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, csak akkor védheti meg magát a migrációs nyomástól, és csak akkor tarthatja távol a brüsszeli baloldalt, ha következetesen nemet mond a külső nyomásgyakorlásra, és megvédi saját szuverenitását egy olyan Európában, ahol a régi szabályokat egyre többen felrúgják.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

torpapa68
2025. december 13. 18:09
Sajnos az eu vezető elitje visszaeső bűnözők. Amit az oroszok pénzével csinálnak most, az ugyanaz, mint amit a mii pénzeinkkel. Felélték vagy ellopták a pénzt és most elkenik a felelősséget vmi mondvacsinált ürüggyel. Azonnal haza kell hozni minden kint lévő pénzügyi eszközt, arany tartalékot, befektetést. Mindent áthelyezni Brics, Ázsia piacaira, stb... Az eu, jogilag, ekölcsileg elbukott. Ha íezen az úton folytatják, fizikailag is eltöröltetődnek....
Válasz erre
0
0
bakafant-28
•••
2025. december 13. 16:27 Szerkesztve
Ha jól emlékszem,jó pár éve már egyszer lejátszotta ezt az Unió.A Cipruson fekvő orosz pénzekkel ugyanezt csinálták,a demokrácia nagyobb dicsőségére..Tényleg feszegetik a pofonládát..
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. december 13. 16:12
A brüsszeli kisgömböc immáron túllépett az uniós alapszerződésben neki meghatározott kereteken és elkezdte felzabálni az Uniót. Ám sorsa ugyanaz lesz, mint a népmesében... ☺️
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 13. 16:11
Kárpátalja csak akkor tér haza Magyarországra, ha Magyarország következetesen tesz ezért. Magyarországnak olyan gigantikus kaliberű vezetője van, akinek a képességeihez mérten túl kicsi az ország. Kárpátalja még négy megye.
Válasz erre
0
1
