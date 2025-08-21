„Álságos és vérlázító Orbán Viktort számonkérni, miért »nem tesz semmit« a Munkácsot ért rakétatámadás ügyében, miközben ő az egyetlen, aki a kezdetektől fogva, következetesen, nemcsak szavakban, hanem a békemissziója keretében minden érintett vezetővel találkozva folyamatosan kiáll a béke mellett. Akik most számonkérik a magyar kormányfőt, csak ürügynek használják Munkácsot, hogy belerúghassanak politikai ellenfelükbe. Szégyen, gyalázat! Egy megoldás van, az amit Orbán Viktor totális ellenszélben is képviselt azokkal szemben, akik most őt kérik számon: Legyen béke!”