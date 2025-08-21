Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Munkács Orbán Viktor rakétatámadás

Álságos és vérlázító Orbán Viktort számonkérni, miért „nem tesz semmit” a Munkácsot ért rakétatámadás ügyében

2025. augusztus 21. 12:35

Akik most számonkérik a magyar kormányfőt, csak ürügynek használják Munkácsot, hogy belerúghassanak politikai ellenfelükbe.

2025. augusztus 21. 12:35
null
Pálfalvi Milán
Pálfalvi Milán
Facebook

„Álságos és vérlázító Orbán Viktort számonkérni, miért »nem tesz semmit« a Munkácsot ért rakétatámadás ügyében, miközben ő az egyetlen, aki a kezdetektől fogva, következetesen, nemcsak szavakban, hanem a békemissziója keretében minden érintett vezetővel találkozva folyamatosan kiáll a béke mellett. Akik most számonkérik a magyar kormányfőt, csak ürügynek használják Munkácsot, hogy belerúghassanak politikai ellenfelükbe. Szégyen, gyalázat! Egy megoldás van, az amit Orbán Viktor totális ellenszélben is képviselt azokkal szemben, akik most őt kérik számon: Legyen béke!”

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

orygabor
2025. augusztus 21. 14:21
Még a végén azt is számon kérik tőle, hogy miért adta oda Kárpátalját 1920-ban!
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. augusztus 21. 13:57
A balliberósok, és a tiszások csak hozzák az undorító formájukat, mint mindig.
Válasz erre
0
1
papalimapapa
2025. augusztus 21. 13:54
Ezek a senkiházi, képességtelen, teheségtelen, tudatlan, arrogáns libsik egyetlen dologra képesek csupán: Orbánnal szemben pozícionálni magukat. Ha Orbán kéket mond, ezek pirosat (leginkább vöröset), ha ő zöldet, ezek barnát... szánalmas csürhe. Szar lehet így élni. Éljenek soká! Így!
Válasz erre
5
0
cserresznye
2025. augusztus 21. 13:49
Annál is inkább nincs köze Orbán Viktornak hozzá, mert a háború kezdete óta az ukránok 400 üzemet telepítettek át a magyar lakta Kárpát ukrajnai területre. A Flextronics pedig éppen az ukrán drónokhoz gyárt elektronikát.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!