08. 21.
csütörtök
biztonság Magyarország béke Rzeczpospolita kritika Budapest Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Őrjöngenek a lengyelek: vérig sértették Orbánt és mindent megtesznek, hogy Zelenszkij be ne tegye a lábát Budapestre

2025. augusztus 21. 10:43

A lengyel lap felhívást intézett Donald Trump európai partnereihez, hogy megakadályozza a budapesti tárgyalások létrejöttét.

2025. augusztus 21. 10:43
null

Bogusław Chrabota, a Rzeczpospolita főszerkesztője szerint elfogadhatatlan, hogy a Vlagyimir Putyin–Volodimir Zelenszkij béketárgyalások helyszíne Budapest legyen – számol be a lengyel Rzeczpospolita.

Chrabota azzal érvel, illetve vádolja hazánkat, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyíltan támogatja Oroszországot, a Kreml trójai falovaként akadályozza az EU ukrajnai támogatását. Szerinte Magyarország orosz befolyás alatt áll, így

Zelenszkij számára veszélyes lenne a magyar fővárosban tárgyalni, be sem szabad tennie a lábát a magyar fővárosba.

A szerző szerint Orbán egyértelmű, következetes és rosszindulatú ellenzője az Oroszország által támadott Ukrajnával való európai szolidaritásnak.

A lengyel lap emlékeztet az 1994-ben megkötött Budapesti Memorandum megszegésére, amely megállapodás az ukrán állam biztonsági garanciáiról szólt: a nukleáris fegyverektől stratégiailag megszabadulva szilárd biztosítékot kapott Oroszországtól, Nagy-Britanniától és az Egyesült Államoktól arra, hogy szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartják. Ahogy a történelem mutatja, Putyin pontosan két évtizeddel később brutálisan megsértette ezt.

Kérdés, nem terhelné-e a tárgyalások budapesti helyszíne ennek az árulásnak a szimbolikáját – teszi fel a kérdést a cikk szerzője.

A lengyelek közben felhívást intéztek Donald Trump európai partnereihez, köztük a lengyel külügyminisztériumhoz, hogy tegyenek meg mindent a budapesti tárgyalások létrejöttének megakadályozása érdekében.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

***

