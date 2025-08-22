A diplomácia fővárosai között lesz Budapest, mert mi nem tudunk megbújni és eltűnni a szürkezónában

Számtalan érv szól mellettünk: egyfelől NATO-tagok vagyunk, s bár sokan megpróbálják kétségbe vonni elköteleződésünket, ennek az „árulásnak” semmi alapja. Éppenséggel talán egyedüliként ragaszkodunk az eredeti elvekhez, amely szerint az Észak-atlanti Szövetség egy védelmi szerződés. Ha bármelyikünket támadás éri, kötelességünk hadba szállni mellette. De miért kellene akár fegyverrel vagy pláne katonával beavatkozni két nem NATO-tag küzdelmébe? (Kicsit hasonló a helyzet a határok védelmével. Miközben az érvényben lévő szerződések – Schengen – előírják a külső határok védelmét, lazán megbüntetnek minket ennek érvényre juttatásáért, és senki által meg nem szavazott, az írott szabályokkal ellentétes új ötletekre hivatkozva ültetnek minket a szégyenpadra.) Kormányunk már akkor jó kapcsolatot ápolt az Egyesült Államok jelenlegi elnökével, amikor az európai többség még nyíltan ellenfelének szurkolt, és tragédiaként tekintett Trump győzelmére.

Elég visszás volna az elnöknek olyan országba utazni, amelyik pár hónapja még a vesztét kívánta.

Putyin pedig biztos lehet benne, hogy nálunk nem fogják letartóztatni az ellene kiadott végzésre hivatkozva.

Szijjártó Péter három okot jelölt meg, amiért Budapest megfelelő volna: először is, már a háború kitörése után pár nappal felajánlotta mindkét félnek a magyar közvetítést. Másodszor – hangozzék ez bármilyen nagyképűen, aligha vonható kétségbe – a miénk az az európai ország, amely „egyszerre tud korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is”. Harmadszor pedig képesek is vagyunk megfelelő körülményeket biztosítani egy ilyen rendezvényhez.

Azt ezúttal nem mondta a külügyminiszter, de senki előtt sem titok, hogy Orbán Viktor mindig is a béke embere volt; az Unió soros elnökeként példátlan misszióba fogott, minden érintetthez ellátogatott. Sajnos akkor nem volt megfelelő fogadókészség, és az EU sem állt mögéje,

pedig ha akkor hallgatnak rá, most talán ők diktálnák a feltételeket, vagy már szükség sem volna a tárgyalásokra.

Nem mellesleg a magyar kormány az egyetlen, amelyik rendszeresen konzultál a választókkal, így nálunk pontosan ismerhető a lakosság véleménye a háborúról. Zelenszkijt akkor választották meg, amikor még béke volt, azóta egyszer sem kérdezték meg a népet, valójában mit akar, mire hajlandó, mekkora áldozatokra képes. A mandátuma is régen lejárt, így a várható trilaterális találkozó legkevesebb demokratikus felhatalmazással bíró tagja lesz. Szokták a churchilli párhuzamot megvonni; kétségtelen, hogy Churchill is úgy ígért vért, verejtéket és könnyeket (akár Zelenszkij), hogy erre a nép nem bólintott rá, és az első adandó alkalommal, amikor végre választást tartottak, nem szavaztak neki bizalmat. Alighanem a színész-elnök is így járna.

A magyar kormányok – legalábbis azok, amelyek nem a „merjünk kicsik lenni” szlogen mentén építkeznek – bátran vesznek részt hasonló kezdeményezésekben.

Gondoljunk akár csak Antall Józsefre, aki Károly Róbert hat és fél évszázaddal korábbi akcióját megismételve létrehozta a Visegrádi Együttműködést.

Ami ugyan éppen amiatt betegeskedik, mert a lengyelek nem hajlandók más érveit is megérteni, és meglehetősen leegyszerűsítően, elvakult oroszellenességükben a magyar érdekek képviseletét teljesen tévesen orosz befolyásnak vagy trójai falovaglásnak minősítik. Meg is kezdték rögtön az áskálódást. A Rzeczpospolita című lengyel lap főszerkesztője szerint elfogadhatatlan, hogy a béketárgyalások helyszíne Budapest legyen. Azzal vádolja hazánkat, hogy a magyar miniszterelnök nyíltan támogatja Oroszországot, szerinte Magyarország orosz befolyás alatt áll.