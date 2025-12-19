Ft
Választások vlagyimir putyin orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Ebbe beleszédül Zelenszkij: Moszkva váratlan lépést helyezett kilátásba az ukrán választások miatt

2025. december 19. 16:52

„Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján...”

2025. december 19. 16:52
null

Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon bizonyos támadásoktól, ha megtartják a voksolást – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján.

„Készek vagyunk fontolóra venni, hogy biztosítsuk a biztonságot az ukrajnai választásokon.

Legalábbis tartózkodni a mélyebb területek elleni támadásoktól a szavazás napján” – mondta, emlékeztetve arra, hogy Oroszország az ukrán támadások közepette is megtartotta saját választását a veszélyeztetett régiókban.

Hangsúlyozta, hogy az ukrán hatalom nem lehet legitim választások nélkül. Úgy vélekedett: Oroszországnak jogában áll követelni, hogy az ukrajnai választások kiírása esetén a területén élő ukrán állampolgárok is - akiknek száma 5 és 10 millió között van – rész vehessenek a választásokon.

(MTI) 

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

Nasi12
2025. december 19. 18:25
Tárgyalgatni fognak az oroszok, de aláirni csak a választások után.
borsos-2
2025. december 19. 17:41
Olyan lesz, mint a Moldáv választás. Nem engedik az orosz kötődésű polgárokat választani…
elcapo-2
2025. december 19. 17:16
A ruszkiknak egy nap nem számít, felőrlik az ukrán hadsereget!
