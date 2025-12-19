Ebbe beleszédül Zelenszkij: Moszkva váratlan lépést helyezett kilátásba az ukrán választások miatt

„Oroszország meg fogja őket semmisíteni” – Putyin vérszemet kapott, soha nem látott eszkalációval fenyegetett
Figyelmeztetett az orosz elnök.
„Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján...”
Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon bizonyos támadásoktól, ha megtartják a voksolást – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján.
„Készek vagyunk fontolóra venni, hogy biztosítsuk a biztonságot az ukrajnai választásokon.
Legalábbis tartózkodni a mélyebb területek elleni támadásoktól a szavazás napján” – mondta, emlékeztetve arra, hogy Oroszország az ukrán támadások közepette is megtartotta saját választását a veszélyeztetett régiókban.
Hangsúlyozta, hogy az ukrán hatalom nem lehet legitim választások nélkül. Úgy vélekedett: Oroszországnak jogában áll követelni, hogy az ukrajnai választások kiírása esetén a területén élő ukrán állampolgárok is - akiknek száma 5 és 10 millió között van – rész vehessenek a választásokon.
(MTI)
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
