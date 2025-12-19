Karácsonyi ajándék várja a magyar autósokat a benzinkutakon

Miután pénteken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is öt forinttal csökkent Magyarországon, hétvégén további öt forintos csökkenés várható a 95-ös benzin árában. A gázolajé ezúttal nem változik.

A benzin aktuális átlagára 560, a gázolajé 569 forint. Az árváltozást követően várhatóan 560 forintos literenkénti áron lehet majd tankolni a kutakon – írja a Holtankoljak.hu.