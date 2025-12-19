Karácsonyi ajándék várja a magyar autósokat a benzinkutakon

Ez minden magyart érint: nem várt helyről jön a karácsonyi ajándék, Donald Trump közreműködésével
Fókuszban az üzemanyagárak.
Elképesztő mértékben csökken a benzin ára a hétvégén.
Miután pénteken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is öt forinttal csökkent Magyarországon, hétvégén további öt forintos csökkenés várható a 95-ös benzin árában. A gázolajé ezúttal nem változik.
A benzin aktuális átlagára 560, a gázolajé 569 forint. Az árváltozást követően várhatóan 560 forintos literenkénti áron lehet majd tankolni a kutakon – írja a Holtankoljak.hu.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, négy és fél éves mélypontra esett az olaj ára. Az európai irányadó Brent hordónkénti jegyzése 60 dollár alá süllyedt. Ilyen alacsony szintet legutóbb 2021 elején jegyeztek. Az árzuhanás hátterében elsősorban az orosz–ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos optimista előrejelezések állnak, amelyeket Donald Trump nyilatkozatai is felerősítettek.
