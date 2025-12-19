Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
benzin ára Magyarország benzin gázolaj

Karácsonyi ajándék várja a magyar autósokat a benzinkutakon

2025. december 19. 19:07

Elképesztő mértékben csökken a benzin ára a hétvégén.

2025. december 19. 19:07
null

Miután pénteken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is öt forinttal csökkent Magyarországon, hétvégén további öt forintos csökkenés várható a 95-ös benzin árában. A gázolajé ezúttal nem változik.

A benzin aktuális átlagára 560, a gázolajé 569 forint. Az árváltozást követően várhatóan 560 forintos literenkénti áron lehet majd tankolni a kutakon – írja a Holtankoljak.hu.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, négy és fél éves mélypontra esett az olaj ára. Az európai irányadó Brent hordónkénti jegyzése 60 dollár alá süllyedt. Ilyen alacsony szintet legutóbb 2021 elején jegyeztek. Az árzuhanás hátterében elsősorban az orosz–ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos optimista előrejelezések állnak, amelyeket Donald Trump nyilatkozatai is felerősítettek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Lapis Renáta


 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hlaci83
2025. december 19. 19:12
Karácsonyi ajándék várja a magyar autósokat a benzinkutakon: VÍZ?:))
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!