A Fehér Ház szóvivője megerősítette: Budapest a legesélyesebb helyszín

Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök kétoldalú béketárgyalásra készülnek, amelyet – ha szükséges – egy Donald Trump amerikai elnök részvételével tartandó trilaterális találkozó követhet – írja a Newsmax.

„Ennek a találkozónak lehet a helyszíne Budapest.”

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerint Budapest jelenleg a legesélyesebb helyszín, bár Moszkva és Genf is szóba került.

Orbán Viktor korábban hangsúlyozta, hogy a világbéke Trump visszatérésével valósulhat meg,

és Magyarország továbbra sem csatlakozik a francia kezdeményezéshez, amely NATO-csapatokat küldene Ukrajnába.

A lehetséges budapesti helyszín Ukrajnának érzékeny, mivel a 1994-es Budapesti Memorandum ígéreteit Oroszország megszegte – teszi hozzá a Newsmax.