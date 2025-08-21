Ft
08. 21.
csütörtök
Fehér Ház Moszkva Magyarország nato Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Trump világbéke Orbán Viktor

A Fehér Ház szóvivője megerősítette: Budapest a legesélyesebb helyszín

2025. augusztus 21. 10:21

Hazánkra szegeződhet a világ szeme.

2025. augusztus 21. 10:21
null

Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök kétoldalú béketárgyalásra készülnek, amelyet – ha szükséges – egy Donald Trump amerikai elnök részvételével tartandó trilaterális találkozó követhet – írja a Newsmax.

„Ennek a találkozónak lehet a helyszíne Budapest.”

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerint Budapest jelenleg a legesélyesebb helyszín, bár Moszkva és Genf is szóba került.

Orbán Viktor korábban hangsúlyozta, hogy a világbéke Trump visszatérésével valósulhat meg,

és Magyarország továbbra sem csatlakozik a francia kezdeményezéshez, amely NATO-csapatokat küldene Ukrajnába.

A lehetséges budapesti helyszín Ukrajnának érzékeny, mivel a 1994-es Budapesti Memorandum ígéreteit Oroszország megszegte – teszi hozzá a Newsmax.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

pipa89
2025. augusztus 21. 11:34
Hú, mi lesz itt még?😵😨 A globcsik megőrülnek, itt fog az összes tüntetni Budapesten. A legveszélyesebb ez a mocskos tudatipar, ami Lengyelországban is csúcsra futott már.
OszkárOszi
2025. augusztus 21. 11:25
Lyó, de attól még nem megy a kenyér ára vissza háromhatvanra, pedig mi aszt akarjuk, meg a ingyen sört is legyen minden a prolik szájíze szerin!!!Is.
Vfefe
2025. augusztus 21. 11:21
A ballibsiket meguti a guta. Szotyipeti meg majd azt fogja mondani, hogy az o javaslatara lett a meeting Budapesten 😀.
Unknown
2025. augusztus 21. 11:21
‘ Magyarország továbbra sem csatlakozik a francia kezdeményezéshez, amely NATO-csapatokat küldene Ukrajnába’. Kivéve ha ezek a csapatok Mohacsrol indulnak :)
