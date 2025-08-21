Nem várt helyről érkezett dicséret: a németeket rosszul érinti, hogy Magyarország lekörözte őket

Magyarországon sokkal gyorsabban halad a napelemparkok bővítése, mint Németországban – számolt be a Handelsblatt a Fraunhofer ISE Intézet adataira hivatkozva. Míg Magyarország 2020 és 2024 között lakosságarányosan 0,6 kilowatt napelemes kapacitásnövekedést ért el, Németországban csupán 0,5 kilowattos bővülést regisztráltak ez idő alatt. A különbség még szembetűnőbb, ha a kiindulási pontokhoz képest tapasztalható növekedést vizsgáljuk.

Bár Németországban is 80 százalék volt a növekedés, Magyarországban több mint 300 százalékkal bővült a napelempark a vizsgált időszakban.

Ráadásul nemcsak Magyarország, de Svájc, Görögország és Ausztria is maga mögé utasította Németországot a bővítés ütemét tekintve, ami tovább szítja a vitát a német elektronikai szektorban, különösen azután, hogy Katherina Reiche gazdasági miniszter a múlt héten felvetette a kis napelemrendszerek állami támogatásának felülvizsgálatát.