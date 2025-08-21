Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország napelempark Magyarország Svájc Ausztria Görögország

Nem várt helyről érkezett dicséret: a németeket rosszul érinti, hogy Magyarország lekörözte őket

2025. augusztus 21. 22:33

Saját terepén előzte meg Németországot több európai ország, köztük Magyarország is.

2025. augusztus 21. 22:33
null

Magyarországon sokkal gyorsabban halad a napelemparkok bővítése, mint Németországban – számolt be a Handelsblatt a Fraunhofer ISE Intézet adataira hivatkozva. Míg Magyarország 2020 és 2024 között lakosságarányosan 0,6 kilowatt napelemes kapacitásnövekedést ért el, Németországban csupán 0,5 kilowattos bővülést regisztráltak ez idő alatt. A különbség még szembetűnőbb, ha a kiindulási pontokhoz képest tapasztalható növekedést vizsgáljuk.

Bár Németországban is 80 százalék volt a növekedés, Magyarországban több mint 300 százalékkal bővült a napelempark a vizsgált időszakban.

Ráadásul nemcsak Magyarország, de Svájc, Görögország és Ausztria is maga mögé utasította Németországot a bővítés ütemét tekintve, ami tovább szítja a vitát a német elektronikai szektorban, különösen azután, hogy Katherina Reiche gazdasági miniszter a múlt héten felvetette a kis napelemrendszerek állami támogatásának felülvizsgálatát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vajda János

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. augusztus 21. 23:48
ennek mondjuk csak azok örülnek, akik olyan hülyék, mint az átlag német
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!