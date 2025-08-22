Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
középpont eleve Tseber Roland út ünnep Magyar Péter lejtmenet

Elemző: Magyar Péter politikai lejtmenete látványossá vált augusztus 20-án

2025. augusztus 22. 06:58

A Tisza Párt elnöke május óta folyamatosan veszít politikai súlyából, és az ünnepi események sem tudták visszahozni korábbi vonzerejét.

2025. augusztus 22. 06:58
null

Augusztus 20-án sem sikerült a figyelem középpontjába kerülnie Magyar Péternek. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, hogy a politikus május óta folyamatosan gyengül, és egyre inkább elveszíti korábbi vonzerejét nemcsak az ellenzéki szavazók, hanem a bizonytalanok körében is – írta meg a Magyar Nemzet. Mint fogalmazott, Magyar Péter az ünnepen teljesen jelentéktelen maradt, hiszen 

kis túlzással mostanra egyéb napokon sem képes a figyelem középpontjába kerülni”.

Zila szerint az államalapítás ünnepének emelkedett hangulatához eleve nehezen illeszthető egy olyan politikusi karakter, amely leginkább „minden lefitymálására épül”. Ironikus módon a politikus mégis kapott némi figyelmet, de kizárólag azért, mert a baloldali sajtó és saját maga is önmagára asszociált az ünnepi műsor Orseolo Pétert megidéző részénél – mutatott rá az elemző.

Még a baloldali közvélemény-kutatók is elkezdtek korrigálni

Hozzátette, Magyar Péter és pártja május óta komoly lejtmenetben van, amit több botrány is súlyosbított. Az ukrán kémbotrány például sok választóban azt az érzést erősítette, hogy a politikusra nem lehet rábízni az ország irányítását, mert alapvető kérdésekben nem önálló szereplőként lép fel, hanem külső erőkhöz igazodik.

Zila emlékeztetett arra is, hogy a sajtóértesülések szerint az ukrán titkosszolgálathoz kötődő Tseber Roland, aki korábban Magyar Péter kijevi útját szervezte, kiutasítása után „Tisza-szigetet” alapított Kárpátalján. Ez szerinte azt mutatja, hogy a politikus környezetében és pártjában is megjelent a külső befolyás gyanúja. Úgy véli, Magyar Péter azóta is hiába próbál támadó pozícióba kerülni, minden kezdeményezése – legyen szó partiumi útról, evezésről vagy országjárásról – gyenge és eredménytelen maradt.

A szakértő szerint Magyar Péter politikai pályája kezd egyre inkább hasonlítani Márki-Zay Péter korábbi útjához. 

Fokozatosan elveszíti azt a kezdeti varázst, amely hosszú ideig vonzóvá tette az ellenzék számára, és amely megnyerte a bizonytalan választók egy részét is. Zila hozzátette, a tendencia mára annyira egyértelmű, hogy „még a baloldali közvélemény-kutatók is elkezdtek korrigálni”. Bár továbbra is a Tisza Párt előnyét hangsúlyozzák, a sorok között már jelzik, hogy csökken a politikus és pártja támogatottsága.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2025. augusztus 22. 08:54
Jó tanács: nem kell ezen az ukrajnai Tseber alapította Tisza-szigeten rugózni. Van elég magyar párt a környező országokban.
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2025. augusztus 22. 08:17
Fura, hogy a pannonhalmi főapát tárt karokkal fogadta! Úgy látszik nem elég neki egy kártevő a könyvtárban, kell még poloska is! (Mellesleg az állam 100 milliókkal segíti a kenyérbogár elleni védekezést, kármentést.)
Válasz erre
9
0
civilina-2
2025. augusztus 22. 08:10
Számomra nyugtalanító jelenség, hogy Dorogon és Pannonhalmán sok érdeklődő jelent meg MP gyűlésén. Ennyi embert nem lehet buszoztatni. Abban reménykedem, hogy a többség, akik nem voltak ott, azok nem a tiszások szavazóbázisához tartoznak.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
•••
2025. augusztus 22. 08:07 Szerkesztve
Nem hasonlít Márki Szar útjához, hanem ugyan annak a folytatása. Persze, hogy bukni fog...DD
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!