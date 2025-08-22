Elemző: Magyar Péter politikai lejtmenete látványossá vált augusztus 20-án

Augusztus 20-án sem sikerült a figyelem középpontjába kerülnie Magyar Péternek. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, hogy a politikus május óta folyamatosan gyengül, és egyre inkább elveszíti korábbi vonzerejét nemcsak az ellenzéki szavazók, hanem a bizonytalanok körében is – írta meg a Magyar Nemzet. Mint fogalmazott, Magyar Péter az ünnepen teljesen jelentéktelen maradt, hiszen

kis túlzással mostanra egyéb napokon sem képes a figyelem középpontjába kerülni”.

Zila szerint az államalapítás ünnepének emelkedett hangulatához eleve nehezen illeszthető egy olyan politikusi karakter, amely leginkább „minden lefitymálására épül”. Ironikus módon a politikus mégis kapott némi figyelmet, de kizárólag azért, mert a baloldali sajtó és saját maga is önmagára asszociált az ünnepi műsor Orseolo Pétert megidéző részénél – mutatott rá az elemző.

Még a baloldali közvélemény-kutatók is elkezdtek korrigálni

Hozzátette, Magyar Péter és pártja május óta komoly lejtmenetben van, amit több botrány is súlyosbított. Az ukrán kémbotrány például sok választóban azt az érzést erősítette, hogy a politikusra nem lehet rábízni az ország irányítását, mert alapvető kérdésekben nem önálló szereplőként lép fel, hanem külső erőkhöz igazodik.

Zila emlékeztetett arra is, hogy a sajtóértesülések szerint az ukrán titkosszolgálathoz kötődő Tseber Roland, aki korábban Magyar Péter kijevi útját szervezte, kiutasítása után „Tisza-szigetet” alapított Kárpátalján. Ez szerinte azt mutatja, hogy a politikus környezetében és pártjában is megjelent a külső befolyás gyanúja. Úgy véli, Magyar Péter azóta is hiába próbál támadó pozícióba kerülni, minden kezdeményezése – legyen szó partiumi útról, evezésről vagy országjárásról – gyenge és eredménytelen maradt.

A szakértő szerint Magyar Péter politikai pályája kezd egyre inkább hasonlítani Márki-Zay Péter korábbi útjához.

Fokozatosan elveszíti azt a kezdeti varázst, amely hosszú ideig vonzóvá tette az ellenzék számára, és amely megnyerte a bizonytalan választók egy részét is. Zila hozzátette, a tendencia mára annyira egyértelmű, hogy „még a baloldali közvélemény-kutatók is elkezdtek korrigálni”. Bár továbbra is a Tisza Párt előnyét hangsúlyozzák, a sorok között már jelzik, hogy csökken a politikus és pártja támogatottsága.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

