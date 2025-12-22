Tízezrével térnek haza az ukránok: megrohamozták a határokat

Irigykedve állapítja meg az ukrán sajtó: „Magyarország szerepe nő”
A karácsonyi és újévi ünnepek közeledtével ugrásszerűen megnőtt a forgalom Ukrajna államhatárain: az elmúlt napon mintegy 155 ezer fő lépte át a határt – számolt be róla a Apostrophe nevű ukrán lapra hivatkozva a Kárpáthír. Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határőrszolgálat (DPSZU) szóvivője szerint a többség hazafelé tart, a legnagyobb terhelés pedig a lengyel határszakaszra hárul.
A forrás szerint, a szóvivő arról beszélt, hogy a növekedés már múlt szombaton megkezdődött, és a számok már szinte megegyeznek a nyári csúcsszezonéval.
Az elmúlt 24 órában 85 ezren léptek be az országba, míg 70 ezren hagyták el Ukrajnát.
A legkritikusabb pontok között a Sehinyi, Krakivéc, Usztiluh és időszakosan a Rava-Ruszka átkelőket említették. A szóvivő azt javasolja az utazóknak, hogy kalkuláljanak megnövekedett várakozási idővel, vagy előzetesen tájékozódjanak az aktuális határhelyzetről.
A déli részen is javuló tendencia figyelhető meg: a helyi hatóságok és a rendőrség tájékoztatása szerint újraindulhatott a forgalom az Odessza–Reni (M-15) autópályán. A stratégiai útvonalat korábban azért zárták le, mert egy orosz támadás megrongálta a hidat Majaki település közelében.
A forrás megemlékezett róla, hogy a lezárás idején a határőrök Vinnica és Csernyivci megyék felé, alternatív útvonalakra terelték a forgalmat, ami ott okozott torlódásokat. A híd újranyitásával azonban ismét megnövekedett a forgalom Odessza megye déli határátkelőinél.
Nyitókép forrása: Natalia KOLESNIKOVA / AFP