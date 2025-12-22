Tízezrével térnek haza az ukránok: megrohamozták a határokat

Még azoknál a lengyelországi átkelőknél is jelentős sorok alakultak ki, amelyek korábban kevésbé voltak zsúfoltak.

A legkritikusabb pontok között a Sehinyi, Krakivéc, Usztiluh és időszakosan a Rava-Ruszka átkelőket említették. A szóvivő azt javasolja az utazóknak, hogy kalkuláljanak megnövekedett várakozási idővel, vagy előzetesen tájékozódjanak az aktuális határhelyzetről.

A déli részen is javuló tendencia figyelhető meg: a helyi hatóságok és a rendőrség tájékoztatása szerint újraindulhatott a forgalom az Odessza–Reni (M-15) autópályán. A stratégiai útvonalat korábban azért zárták le, mert egy orosz támadás megrongálta a hidat Majaki település közelében.

A forrás megemlékezett róla, hogy a lezárás idején a határőrök Vinnica és Csernyivci megyék felé, alternatív útvonalakra terelték a forgalmat, ami ott okozott torlódásokat. A híd újranyitásával azonban ismét megnövekedett a forgalom Odessza megye déli határátkelőinél.

Nyitókép forrása: Natalia KOLESNIKOVA / AFP