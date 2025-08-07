Ami jó az országnak, az rossz a Tiszának – az államtitkár elmondta, miért támadják az Otthon Start programot (VIDEÓ)

Elmondása szerint az Otthon Start nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező pályakezdőknek szól. Ennek következtében tehát az albérletpiacon kevesebb lesz a fiatal albérlő, hiszen belőlük a következő egy évben tulajdonos válhat. Emiatt csökkeni fognak az albérletek árai.

Panyi Miklós államtitkár szerint bár lehet példaként említeni Bécs bérlakásprogramját, ebben a kérdésben érdemes lenne Karácsony Gergellyel is egyeztetni, hiszen amióta ő tölti be a főpolgármesteri tisztséget, egyetlen új bérlakás sem épült Budapesten. Hozzátette: a bérlakásprogramok nem segítik elő olyan polgári értékek és felelősségvállalás kialakulását, amelyek elengedhetetlenek egy tudatos társadalom megerősítéséhez.

Az államtitkár kiemelte:

Magyarországon a munkaalapú társadalom jelentős szerepet játszott a középosztály megerősödésében, amit jól mutat, hogy egymillióval kevesebb ember él szegénységben, mint korábban.

A mostani otthonteremtési program is ezt a folyamatot támogatja, mivel lehetőséget ad sokaknak arra, hogy első lakástulajdonhoz jussanak.

Panyi példaként említette, hogy egy 50 millió forintos piaci hitel esetén – 25 éves futamidő mellett – összesen 65 millió forintot kellene visszafizetni. A program keretében viszont ugyanilyen feltételek mellett mindössze 21 millió forint a visszafizetendő összeg, ami 41 millió forint megtakarítást jelent. Ez éves szinten körülbelül 1,5 millió forintot jelent a családoknak.

A piaci kamatlábak jelenleg 7–8 százalék között mozognak, míg a támogatott konstrukció csupán 3 százalékos. Így például egy 600 ezer forintos bruttó jövedelemmel rendelkező személy a program révén akár 42 millió forintos hitelhez is hozzájuthat, míg piaci feltételekkel legfeljebb 25 millió forintot kaphatna.