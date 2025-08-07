Ft
08. 07.
csütörtök
ingatlanár Harcosok órájában Otthon start bérlakásprogram Panyi Miklós albérletpiac Karácsony Gerely magyarázat

Ami jó az országnak, az rossz a Tiszának – az államtitkár elmondta, miért támadják az Otthon Start programot (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 12:00

Az Otthon Start program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól.

2025. augusztus 07. 12:00
null

Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Az Otthon Start program jó, ezért támadják – mondta a Harcosok órájában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Elmondása szerint az Otthon Start nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező pályakezdőknek szól. Ennek következtében tehát az albérletpiacon kevesebb lesz a fiatal albérlő, hiszen belőlük a következő egy évben tulajdonos válhat. Emiatt csökkeni fognak az albérletek árai.

Panyi Miklós államtitkár szerint bár lehet példaként említeni Bécs bérlakásprogramját, ebben a kérdésben érdemes lenne Karácsony Gergellyel is egyeztetni, hiszen amióta ő tölti be a főpolgármesteri tisztséget, egyetlen új bérlakás sem épült Budapesten. Hozzátette: a bérlakásprogramok nem segítik elő olyan polgári értékek és felelősségvállalás kialakulását, amelyek elengedhetetlenek egy tudatos társadalom megerősítéséhez.

Az államtitkár kiemelte:

Magyarországon a munkaalapú társadalom jelentős szerepet játszott a középosztály megerősödésében, amit jól mutat, hogy egymillióval kevesebb ember él szegénységben, mint korábban.

A mostani otthonteremtési program is ezt a folyamatot támogatja, mivel lehetőséget ad sokaknak arra, hogy első lakástulajdonhoz jussanak.

Panyi példaként említette, hogy egy 50 millió forintos piaci hitel esetén – 25 éves futamidő mellett – összesen 65 millió forintot kellene visszafizetni. A program keretében viszont ugyanilyen feltételek mellett mindössze 21 millió forint a visszafizetendő összeg, ami 41 millió forint megtakarítást jelent. Ez éves szinten körülbelül 1,5 millió forintot jelent a családoknak.

A piaci kamatlábak jelenleg 7–8 százalék között mozognak, míg a támogatott konstrukció csupán 3 százalékos. Így például egy 600 ezer forintos bruttó jövedelemmel rendelkező személy a program révén akár 42 millió forintos hitelhez is hozzájuthat, míg piaci feltételekkel legfeljebb 25 millió forintot kaphatna.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

bagira004
2025. augusztus 07. 13:20
Kormány háta végét kinyalhatják , meg van a 2/3 , nácik a sóhivatalba elmehetnek.
Válasz erre
0
0
kadhafi
2025. augusztus 07. 12:41
hernadvolgyi-2kadhafi 2025. augusztus 07. 12:39 A piaci kamatot mi határozza meg? :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Mi határozza meg hogy az MBH Bank mekkora kamattal ad lakáshitelt?
Válasz erre
0
2
kadhafi
2025. augusztus 07. 12:30
neszteklipschik 2025. augusztus 07. 12:27 25 év alatt már eleve csak az infláció elviszi a 3% kamat jó részét, tehát a kamat ténylegesen még annál is kevesebb. A mindenkori piaci kamat és a 3%os kamat közti különbséget az állam fogja minden évben odaadni annak a banknak aki majd adja a hitelt?
Válasz erre
0
2
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 07. 12:27 Szerkesztve
25 év alatt már eleve csak az infláció elviszi a 3% kamat jó részét, tehát a kamat ténylegesen még annál is kevesebb. Ideális eset úgy se lesz, de ha minden "csodaszép" lenne, a jegybank inflációs célja "békeidőben" akkor is 0-2% között van. Ha csak az átlag 1%-kal számolok, akkor máris nem 3% a valós kamat, hanem csak 2%. Ha valaki megnézi, hogy ha 2000-ben lett volna egy fix 3%-os kamatozású lakáshitel és azóta mekkora infláció volt Magyarországon, akkor rájöhet, hogy a 25 évből 5 év volt, amikor a jegybank 0-2% inflációs célja teljesült. A többi 20 év során mindig fölötte volt! Vagyis a hülyének is megéri felvenni, 25 éves távlatban olyan a 3%, mintha ingyen adnák, ráadásul az önerő feltétele se elérhetetlen... Gyásznap ez a lippsiknek! Gyásznap. :-))
Válasz erre
1
1
