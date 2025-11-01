Három százalék, ami történelmet írhat – Az Otthon Start logikája

Ugyanakkor Alexander Hamilton szerint a hitel mérsékelt volumenben nemzeti áldás. Ugyanaz az intézmény, mégis, teljesen ellentétes értékítéletek. Melyiknek higgyünk?

A hitel nem önmagában jó vagy rossz. A hitel egy eszköz. Az számít, mennyi az ára, és mit kezdünk vele. Egy hitel lehet a szabadság záloga, ha alacsony a kamata és értéket teremtünk belőle. De lehet rablánc is, ha drága, és értéktelen dolgokra költjük.

Az egyik mutató, ami segít eldönteni, hogy milyen hitelről van szó, a reálkamat. Ez az a különbség, amennyivel többet fizetünk a pénzért, mint amennyit az infláció megesz belőle.

Ha például a hitel kamata három százalék, és az infláció is ugyanennyi, akkor a reálkamat nulla. Ez azt jelenti, hogy a pénzért igazából nem fizetünk semmit. Olyan ez, mintha a jövőbeli önmagunktól kölcsönkérnénk, kamatmentesen.