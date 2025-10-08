Valami nagyon fontos történt szeptemberben és ennek most minden magyar örülhet

Kedvezőnek látják az elemzők

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője elmondta: szeptemberben az infláció kismértékben az elemzői várakozásoknál is kedvezőbben alakult, éves szinten, a megelőző két hónaphoz hasonlóan, 4,3 százalékot tett ki az áremelkedés, miközben havi bázison átlagosan nem változtak a fogyasztói árak. Az év eleji megugrást követően stabilizálódtak tehát az inflációs folyamatok, sőt, az alapvető inflációs folyamatok leíró maginfláció ismét a jegybanki toleranciasávon belül alakult.

„Várakozásaink szerint év végéig még a jegybanki toleranciasáv felett alakulhat az infláció üteme, kedvező esetben év végén térhet vissza 4 százalék alá, de ez előrejelzésünk szerint januárban az idei év eleji jelentős átárazások kiesésével ez mindenképpen bekövetkezik majd. Az elmúlt hónapok adatai egyértelműen azt mutatják, hogy nincs érdemi árnyomás a gazdaságban, a havi átárazások mértéke összességében nem tér el a historikustól, miközben az erősebb forintárfolyam is kedvező kilátásokat jelent” – összegezte a szakértő.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is kellemes meglepetésről beszélt, hiszen a bázishatások miatt növekedésre lehetett számítani.

„Érdemes kiemelni, hogy az élelmiszerárak drágulásának lassulása miatt a nyugdíjasinfláció is lassult, 4,5 százalékról 4,3 százalékra. Az infláció tehát bár a jegybanki cél felett van, de kellemes meglepetést okozott, elsősorban az élelmiszerek havi alapú árcsökkenése miatt. Az inflációt egyrészt az importált infláció, másrészt pedig az erősödő forintárfolyam húzza vissza. Mivel az árrésstopok az inflációt nagyjából 1,5 százalékponttal visszafogják, ezért van egy elnyomott infláció a gazdaságban – ez pedig az árrésstop jövő évre várható elengedése nyomán okoz majd egy ugrást az inflációban. Ebből következően egyelőre nem várható a monetáris politika lazítása, annak ellenére sem, hogy az infláció már az év végére a jegybanki célsávba kerülhet, sőt, az év elején átmenetileg a cél körül alakulhat. Tekintettel azonban a tegnapi miniszteri szóbeli intervencióra és a kedvező mai inflációs adatra, a piac elkezdheti árazni a kamatcsökkentést, ami gyengébb forintárfolyamot eredményez, ez viszont távolabb tolja a kamatcsökkentést. A mai adat alapján viszont nőtt az esélye annak, hogy jövőre a jegybank lazítani tudjon” – írta Regős Gábor.