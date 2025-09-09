Infláció: kiderült, működik-e a kormány csodafegyvere

Augusztusban az élelmiszerárak havi alapon nem változtak, így az éves 5,9 százalékos áremelkedési ütem is fennmaradt, ebben ugyanakkor a vendéglátási szolgáltatások is jelentős szerepet játszottak, azok nélkül az áremelkedési ütem 4,7 százalék volt. Az élelmiszerek esetében az árrésszabályozás visszafogja, míg a gyenge mezőgazdasági termés növeli az infláció ütemét – részletezte az adatok hátterét Molnár Dániel, az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vezető elemzője.

A szeszesitalok és a dohánytermékek ára havi bázison nagyobb mértékben, 0,6 százalékkal emelkedett, amelyben az egyes dohánytermékek áremelése játszotta a legnagyobb szerepet. A ruházkodási cikkek ezzel szemben 1,7 százalékkal olcsóbbak lettek, a szokásos nyár végi leárazások miatt. A tartós fogyasztási cikkek havi 0,4 százalékos áremelkedése kellemetlen meglepetés az elemző szerint, mivel itt nem jellemzőek a nagyobb augusztus havi átárazások, a termékkör éves 2,4 százalékos árváltozása azonban még ezzel együtt is visszafogta a teljes inflációt.

A háztartási energia ára nem változott augusztusban, ugyanakkor a hidegebb tél miatti magasabb fűtési igény nyomán a háztartások nagyobb aránya került át a magasabb árkategóriába, amely a KSH által alkalmazott módszertan miatt tartósan magasabb áremelkedést jelez.

A háztartási energiaárakra alkalmazott módszertan miatt az éves áremelkedés 11 százalék, amely így érdemben felfelé húzta a teljes fogyasztóiár-indexet.

Az egyéb cikkek, üzemanyagok termékkör átlagos árszínvonala augusztusban 0,7 százalékkal mérséklődött az előző hónaphoz képest, elsősorban az üzemanyagárak havi 0,8 százalékos mérséklődése nyomán, de a forint árfolyamának erősödése is szerepet játszott ebben.