A dubaji csoki rajongóinak legnagyobb félelme válhat valóra

Az elemző rámutatott, hogy a kakaó áremelkedése mellett a pisztácia magas ára is hatással van a fogyasztói árszintre. Magyarországon egy kilogramm natúr, hámozott pisztácia ára meghaladja a 13 ezer forintot. A magas ár több tényezőre vezethető vissza:

a pisztáciafák lassan növekednek, akár 8-12 év is eltelhet, mire termést hoznak, ráadásul nem minden évben teremnek.

A pisztácia betakarítása munkaerőigényes folyamat, általában kézzel végzik, így magas a munkaerőköltség.

Nehéz feladat a pisztácia tárolása és szállítása is, mivel a magas zsírtartalom miatt jelentős az öngyulladás veszélye.

Cinkotai Norbert emellett a dubaji csoki csomagolását is kiemelte, mint az árat befolyásoló tényező. A kakaópiac helyzete a befektetőket is: a kakaó, mint tőzsdei árupiaci termék is népszerű fedezeti eszköz lehet, hasonlóan más népszerű fedezeti termékekhez, például az aranyhoz.