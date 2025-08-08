Csökkenő albérletárak jöhetnek a lakástámogatás miatt

Az Otthon Start Program elindulása nemcsak a lakástulajdonhoz jutás lehetőségeit bővíti, hanem az albérletpiacon is fordulatot hozhat. A Duna House szerint a támogatási konstrukció kettős hatást gyakorolhat: a bérlői kereslet csökkenése mellett nőhet a kiadó lakások kínálata. Ez a két tényező együtt árkorrekciós folyamatokat indíthat el, különösen Budapesten és az egyetemi városokban – írta meg a Magyar Nemzet.

„A fix 3 százalékos hitel célcsoportjába tartozók közül sokan jelenleg albérletben élnek. Amennyiben a támogatást felhasználva saját ingatlant vásárolnak, a keresleti oldal szűkül. Egy kereslet-kínálati modellszámítás szerint, ha a budapesti bérlői háztartások tíz százaléka – mintegy húszezer ember – lakáshoz jut a program révén, a bérleti díjak középtávon akár 16-17 százalékkal is mérséklődhetnek. Ez a jelenlegi, átlagosan havi 250 ezer forintos fővárosi bérleti díj esetében 40-43 ezer forintos megtakarítást jelenthet a bérlőknek” – áll a Duna House elemzésében.

A program a kínálati oldalt is bővítheti, mivel a támogatott hitelekkel vásárló befektetők egyre nagyobb arányban jelenhetnek meg kiadási céllal a piacon. Ez tovább növeli a bérlakások számát. A bérleti díjak alakulását természetesen más tényezők – például az infláció, a fenntartási költségek vagy a bérbeadók árérzékenysége – is befolyásolják, de a trend iránya egyértelmű.

Az albérleti piac szerkezeti átrendeződése is megkezdődött. Az Otthon Start kedvező finanszírozási lehetőséget teremt, de annak, aki kiadásra vásárol, alaposan fel kell mérnie a bérleti piaci keresletet és a várható hozamokat”

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A szakértő emlékeztetett, hogy a pandémia idején a kereslet jelentősen visszaesett, ami akár 30 százalékos árcsökkenést is okozott, és több bérbeadó haladékot vagy könnyítést adott a bérlőknek. Emellett év elejéig az állampapírok vonzóbb hozamot kínáltak, mint az ingatlankiadás, ezért sok befektető átmenetileg elfordult az ingatlanpiactól. Most azonban visszatértek, így a bérlakások kínálata nagyobb, mint tavaly ilyenkor. A kínálat növekedése lefelé nyomhatja a várható hozamokat, ugyanakkor ösztönzi a kiadást, hiszen az üresen álló ingatlan a tulajdonos számára veszteséget termel, rezsit pedig mindenképpen kell fizetni. Idén a megszokottnál nagyobb a választék, így a bérlői roham a tanévkezdés előtt valószínűleg mérsékeltebb lesz. Ebbe a piaci helyzetbe illeszkedik bele az Otthon start, amely kifejezetten azoknak segít saját lakáshoz jutni, akik eddig bérleményben éltek, és egyre nehezebben tudtak belépni a piacra.

A Duna House friss adatai szerint a befektetési célú vásárlások Budapesten átlagosan 88,4 millió, vidéken 36,4 millió forintba kerülnek. Aki kiadásra vásárol, annak nemcsak a hitel feltételeivel, hanem a célpiac igényeivel is számolnia kell. Egy túl nagy, rossz elhelyezkedésű vagy felújításra szoruló lakás nehezebben adható ki, így hosszabb üresjáratot, alacsonyabb megtérülést és nagyobb kockázatot hordozhat.

A szeptemberi tanévkezdés rövid távon várhatóan ismét bérlői hullámot hoz, de a középtávú kilátások szerint az Otthon Start a bérleti szegmens újraárazását is elindíthatja. Ehhez pedig a befektetőknek is alkalmazkodniuk kell majd”

– tette hozzá Szegő Péter.

