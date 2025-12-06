Nem maradt több kérdés: átadták a Prima Primissima Díjakat

Gaál József festő-, grafikus- és szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) egyetemi docense művészetét a mitológia, a vallás és a pszichológia által inspirált figuratív ábrázolás jellemzi. A Magyar Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán végzett. Szobrai és festményei erőteljesen expresszívek, gyakran archaikus, totemisztikus hatásúak. A Munkácsy-díjas művész alkotásait a groteszk, maszkszerű arc szimbóluma jellemzi, amely az emberi lélek mélységeiből feltörő szellemi erők megnyilatkozását ábrázolja. Plasztikái különleges technikával készülnek, vasat, fát vagy akár bőrt is felhasználva. Amorf lényei az emberi mulandóságról, az élet esendőségéről szólnak. Munkái helyet kaptak a Magyar Nemzeti Galériában és számos magyarországi múzeumban. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
Záborszky Kálmán karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója a Zeneakadémián szerzett gordonkaművészi diplomát, tanulmányait a bécsi Zeneművészeti Egyetemen André Navarránál fejezte be. Nevéhez kortárs magyar zeneszerzők - Lajtha, Ránki, Dubrovay - darabjainak ősbemutatói fűződnek. A 2011 óta futó összművészeti-ismeretterjesztő, Felfedezőúton című ifjúsági, és a 28 éve műsoron lévő Pastorale családi programsorozat koncepcióinak megalkotója. A Szent István Filharmonikusok igazgatója, művészeti vezetője, vezető karmestere, az Oratóriumkórus karnagya, a Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és tanára volt 24 évig, jelenleg címzetes igazgatója. Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, kiváló és érdemes művész, az MMA rendes tagja.
Vári Éva színművész pályáját a kaposvári Csiky Gergely Színházban kezdte, majd 1963-tól a Pécsi Nemzeti Színház meghatározó művésze lett. Első musical főszerepe a My Fair Lady Eliza Doolittle-je volt. Drámai és komikus szerepekben is láthatta a közönség. Shakespeare Viharjának Arieljeként és a Macskajáték Orbánnéjaként nyújtott maradandót. Sokoldalúságát klasszikus és modern szerepekben is bizonyította. Volt Várja Csehov Cseresznyéskertjében, legendássá vált a Hat hét, hat tánc című előadásban nyújtott alakítása, felejthetetlen Edith Piafként is. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészt a televízió Életképek című sorozatából is országszerte megszerette a közönség.
A Cantemus kóruscsalád kórusait hallgatva a hangok tökéletes tisztasága, összecsiszoltsága Kodály szellemét idézi meg. A Nyíregyházi Cantemus Kórus vezető karnagya, a Kossuth-díjas, nemzet művésze, MMA-tag, Prima díjas Szabó Dénes 1975-ben alapította a Cantemus Gyermekkórust. Az abból kinövő, Vármegyei Prima díjas kóruscsalád 2004 óta művészeti intézményként működik, immár öt énekkarral: Cantemus Gyermekkar, Pro Musica Leánykar, Cantemus Vegyeskar, Cantemus Fiúkórus és Cantemus Ifjúsági Vegyeskar.
Európa és a világ számos országában fesztiválok, versenyek és nemzetközi zenei konferenciák gyakori résztvevői és vendégei.