Nem maradt több kérdés: átadták a Prima Primissima Díjakat

Pataki Klára gyógypedagógus az autisták ügyének elkötelezettje.

Logopédusként végzett, később nagyobbik lánya érintettsége miatt elvégezte az autizmus szakot is.

Szülőtársaival összefogva életre hívta a Csillag csoportot, amely 9 évig működött a Kolping katolikus iskolában, s ahol a támogatott kommunikáció segítségével tanultak a nem beszélő autisták. Panka a számtalan terápiának köszönhetően rengeteget fejlődött, magántanulóként leérettségizett, futárként dolgozik. Klára és Panka közös könyve, a Mondanám, de nem megy erőt és inspirációt ad sok érintettnek. Az elmúlt 10 évben autista-ADHD-s fiatalokkal, felnőttekkel foglalkozik, önismereti csoportokat tart számukra. Az Autikum munkatársa megalakulása óta.

Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó a vízilabdasport egyik legnagyobb egyénisége. A sportolást úszóként kezdte. 14 éves korában lett vízilabdázó, mellette kézilabdázott is. 1997-ben mutatkozott be a válogatottban. Háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, s klubjaival is minden aranyérmet megszerzett, amelyet csak el lehetett nyerni. Volt horvát és magyar gólkirály, Európa és a világ legjobb játékosa, magyar és nemzetközi fair play díjas. A Kemény Dénes vezette magyar válogatott utolsó időszakában csapatkapitány is volt. 2016 januárjában befejezte játékos pályafutását és a következő szezontól az Eger női csapatának vezető edzője, majd a női vízilabda-utánpótlás szövetségi kapitánya lett.

Prof. Dr. Gósy Mária nyelvész, fonetikus kutatási területei a beszédkutatás, a pszicholingvisztika és az alkalmazott nyelvészet. Elsőként foglalkozott a gyermekek beszédének akusztikai-fonetikai vizsgálatával, különféle beszédjelenségek objektív elemzésével, a beszéd észlelésének folyamataival, kialakította a spontán beszéd megakadásjelenségeinek rendszerét.