Biernacki Karol polonista Waclaw Felczak Alapítvány magyar-lengyel barátság rendezvény diplomata díj kapcsolat történelem

A közel 1100 éves magyar–lengyel barátságot nem tudja megszüntetni senki és semmi – történész kapta az idei Felczak-díjat

2025. november 29. 21:50

Varga Endre László munkája során azt kutatta, hogy a lengyel–magyar két jó barát miként harcolt együtt az első világégés idején.

2025. november 29. 21:50
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Barátság – A Hagyományok Háza épületében rendezték meg november 26-án a IV. Felczak Gálát, ahol átadták a Wacław Felczak-díjat. Az elismerést az alapítvány kuratóriuma azzal a céllal hozta létre 2022-ben, hogy ezzel is elismerje azon személyek munkáját, akik az évszázadokon átívelő magyar–lengyel barátság eszméjének továbbörökítéséhez kiemelkedő mértékben hozzájárultak.

Idén a díjat Varga Endre László történész kapta, aki az 1918–1920 közötti magyar lengyel kapcsolatok, a Magyarországról Lengyelországba irányuló fegyver- és lőszerszállítmányok, az 1914–1918 között a lengyel légióban szolgált magyar önkéntesek elfeledett történetét tárta fel és ismertette meg.

Magyar-lengyel barátság: A Wacław Felczak Alapítvány idén Varga Endre László történész munkáját ismerte el.
Magyar– lengyel barátság: A Wacław Felczak Alapítvány idén Varga Endre László történész munkáját ismerte el. (Fotó: Wacław Felczak Alapítvány)

A díjazott az Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész által megálmodott különleges anamorfózist vehette át. A díj szimbolikus jelentőségű, különlegessége, hogy az apró részletekből összeálló grafika egy fémhengerre vetül, és így elevenedik meg az alapítvány névadójának arcképe.

Varga Endre László a Mandiner megkeresésére elmondta, hogy nagyszerűen érezte magát a gálán.

„Nem számítottam erre a kitüntetésre, de ez a nap ugyanolyan szép volt számomra, mint amikor átvettem a Magyar és a Lengyel Érdemrend lovagkeresztje köztársasági elnöki kitüntetéseket. Vagy amikor az egyetemen az első vizsgámon megbuktam, az utolsó három pedig jeles lett. Ezek olyan napok az ember életében, melyek feldobják, és melyeket sohasem felejt. Nagyon hálás vagyok azért, hogy gondoltak rám, és nekem ítélték ezt a díjat” – jelentette ki.

A történész szerint a közel 1100 éves magyar–lengyel barátságot nem tudja elnyomni és megszüntetni senki és semmi. 

Az a nézeteltérés, ami most Magyarország és Lengyelország között feszül, úgy vélem, rövidesen megszűnik majd. Amint az orosz–ukrán háború véget ér, ez a barátság rögtön javulni fog, és utána csak idő kérdése, mikor tér vissza a régi kerékvágásba.” 

Varga Endre László arra is rámutatott, hogy az elmúlt években az együttélés, az együttműködések során sem a lengyel barátai, sem az ismerősei nem éreztették azt vele, ami a politikát uralja, senki sem „haragudott rá”. Igaz ez az Akadémián oktató történelemprofesszorokra is. 

„Felülemelkedtek mindezen, mert intelligens emberek, nem lehet őket megvezetni. Ez is mutatja, hogy 

ez a feszültség nem befolyásolja ezt az évezredes alapokon álló barátságot”

 – szögezte le a legújabb Felczak-díjas lapunknak.

Még mindig fontos a barátság ápolása.

A díjátadás előtt a vendégeket Biernacki Karol, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte, a Kulturális és Innovációs Minisztérium részéről Pósánné Rácz Annamária mondott beszédet.

A program részeként bemutatták az alapítvány idei egyik legfőbb rendezvényéről, a III. Felczak Diáktáborról készült kisfilmet, majd Lisztes Jenő cimbalomművész és triója előadását hallgathatták meg a jelenlévők. Ismertették, Lisztes Jenő az alapítvány zenei pályázatán nyert támogatást, ennek köszönhetően valósult meg a The Polish Project című magyar–lengyel központú folk-jazz album Dawid Czernik lengyel hegedűművész közreműködésével.

Az estet egy állófogadás zárta, ahol a magyar és lengyel konyha fogásait egyaránt megkóstolhatták a vendégek.

Ők a korábbi Felczak-díjasok:

  • Kovács István polonista, diplomata, történész, író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja
  • az idén elhunyt Kiss Gy. Csaba polonista, irodalomtörténész, kultúrtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és az ELTE címzetes egyetemi tanára
  • Petneki Áron polonista, művelődéstörténész, a krakkói Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar–Lengyel Történész vegyes bizottságának elnöke
  • Engelmayer Ákos etnográfus, polonista, a szabad Magyarország első varsói nagykövete
  • Körmendy Adrienne diplomata, történész, levéltáros, korábbi krakkói főkonzul

Nyitókép: Wacław Felczak Alapítvány

