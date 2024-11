„Az ezeréves lengyel–magyar barátság sok mindent kibírt már. Ezt is ki fogja bírni” – a volt varsói magyar nagykövet a Mandinernek

Wacław Felczak személyéről már sokat beszéltünk. Az ő élete is Krakkóhoz köthető, csakúgy, mint a nagy lengyel pápáé. Mennyire erősek a katolikus hagyományok Szent II. János Pál országában?

Vidéken és Kelet-Lengyelországban erősek a katolikus közösségek, és tartják is az ünnepeket, ragaszkodnak a tradíciókhoz, de a szekularizáció minden területen komolyan érzékelhető. A fővárosban és a nagyvárosokban rohamosan nő a deklaráltan ateisták aránya, és ez a folyamat a világjárvány alatt csak felgyorsult. Mintha a lengyel társadalom egy része hirtelen és gyorsan meg akarná változtatni a lengyelségről, mint katolikus nemzetről évszázadok alatt kialakult képet. Idén májusban Varsóban a főpolgármester kezdeményezésére betiltották a vallási jelképek, így a keresztek kihelyezését is a közintézményekben. Vannak persze ellentétes példák is. Érdemes megemlíteni Szent II. János Pál pápa kultuszát, bár annak kikezdésére is történtek kísérletek az utóbbi időben. Élő az Auschwitzban mártírhalált halt Szent Maximilian Kolbe atya öröksége is. Érdekesség, hogy az általa 1922-ben alapított Rycerz Niepokalanej című folyóiratot – amelynek kiadását kortársai nem nézték jó szemmel – még ma is kiadják.