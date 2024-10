Itt a példa: így valósult meg az igazi lengyel–magyar barátság

Nyitókép: Mandiner archív

A cikk szerzője dr. Kovács Orsolya Zsuzsanna, varsói magyar nagykövet.

2011-ben Dondald Tusk miniszterelnök akkori külpolitikai főtanácsódájával, Władysław Bartoszewskivel készítettem interjút a lengyel Miniszterelnöki Hivatalban. A lengyel–magyar viszonyrendszerre kitérve, Bartoszewski fölidézte Wacław Felczak feledhetetlen alakját.

Felczak 20. századi kapcsolataink egyik leghitelesebb példaképe.

Bartoszewski professzor elmondta, hogy Wacław Felczakkal akkor került először kapcsolatba, amikor a kommunista rendszerrel szembeni ellenállókként az egymással szomszédos börtöncellába csukták őket.

Mivel Felczak még csehországi szökési kísérlete során eltörte a lábát, és fogva tartása során semmilyen orvosi ellátásban nem részesült, sántikált. Bartoszewski fölidézte, hogy rabtársai – így ő maga is – a cella falán keresztül is fölismerték a járásáról. Így azt is tudták, mikor kísérik kihallgatásra, s hozzák onnan összeverve vissza.

A közelmúltban olvashattuk, hogy a lengyel kormány eltökélt a legendás futárparancsnokról elnevezett intézet fölszámolásában. Arról az intézetről van szó, amely a lengyel–magyar kapcsolatokat hivatott ápolni, elsősorban a kulturális és az ifjúsági programokon keresztül.

Többek között évek óta a Felczak Intézet támogatásával valósult meg a lengyel–magyar történelmi középiskolai verseny.

Idén csaknem másfél ezer diák jelentkezett rá Lengyelország valamennyi vajdaságának összesen 170 középiskolájából. A vetélkedő témái idén a 20. századi lengyel-magyar kapcsolatokról szóltak, az 1920-os lengyel–bolsevik háborúra és Lengyelország 1939. szeptemberi német, majd szovjet részről történő megtámadását követő eseményekre koncentrálva.

A Wacław Felczakról elnevezett Intézet létrehozása varsói székhellyel, valamint a Wacław Felczak Alapítvány létrehozása budapesti székhellyel azért választotta névadójának a legendás futárparancsnokot, hogy így is tisztelegjen a lengyel nép egyik legkiemelkedőbb 20. századi képviselője előtt.

Az előtt, aki életét kockáztatva lett építője és oltalmazója a lengyel–magyar barátságnak.

A Honi Hadsereg budapesti bázisának parancsnoka volt, majd a II. világháború alatt, emigráns politikai tevékenységével tett szert megbecsülésre. A háború utáni években megtörhetetlen jellemével, majd 1948 decemberét követő kihallgatásai és börtönévei során, meg nem alkuvást és a tudomány iránti tiszteletet sugalló előadásaival vívott ki tiszteletet. Felczak 1958-at követően a Jagelló Egyetemen, majd az 1980-as években Budapesten az Eötvös Collegiumban erősítette a magyar ifjúság öntudatát.