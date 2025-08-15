Ft
Hillary Clinton külügyminiszter elnök kapituláció

Hillary Clinton személyesen jelölné Nobel-békedíjra Trumpot, persze van egy feltétele (VIDEÓ)

2025. augusztus 15. 19:01

Ugyanakkor meglehetősen rendhagyó feltételekhez kötötte a támogatását.

2025. augusztus 15. 19:01
null

Hillary Clinton egy podcastinterjúban kijelentette, hogy Nobel-békedíjra jelölné Donald Trumpot, ha sikerülne közvetítenie egy olyan ukrajnai tűzszünetet, amely nem járna területi engedményekkel Oroszországnak és nem minősülne kapitulációnak.

A 2016-os amerikai elnökválasztáson Trump ellen alulmaradt volt külügyminiszter a Raging Moderates podcastban arról beszélt, hogy az alaszkai csúcstalálkozó esélyt teremthet a fordulatra.

Őszintén, ha véget tudna vetni ennek a szörnyű háborúnak, ha úgy tudná lezárni, hogy Ukrajnának ne kelljen átengednie területét az agresszornak, és valóban ki tudna állni Putyinnal szemben – amit eddig még nem láttunk, de talán most itt a lehetőség –, akkor, ha Trump elnök ezt mind megvalósítaná, Nobel-békedíjra jelölném

– fogalmazott Clinton.

Donald Trump, aki gyakran nevezi magát „a béke elnökének”, Clinton szerint régóta áhítja a rangos kitüntetést, amelyet több amerikai elnök, köztük Barack Obama is elnyert.

A videót itt tekinteti meg:

Nyitókép forrása: Hillary Clinton X-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

