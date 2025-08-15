Ft
Zelenszkij megszólat az alaszkai találkozó előtt: Az ukrán erők sikeresen visszaverik az orosz hadsereg próbálkozásait

2025. augusztus 15. 17:49

Az ukrán elnök szerint az oroszok továbbra is jelentős veszteségeket szenvednek, miközben kedvezőbb pozíciókat próbálnak biztosítani az alaszkai találkozóra.

2025. augusztus 15. 17:49
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna „számít Amerikára” a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti találkozó idején, amelyet „magas tétűnek” nevezett – írta meg a CNN. Az ukrán elnök véli, ez a megbeszélés akár egy későbbi, háromoldalú egyeztetéshez is elvezethet.

A legfontosabb, hogy ez a találkozó valódi utat nyisson egy igazságos békéhez, és lehetőséget adjon a vezetők érdemi tárgyalására háromoldalú formátumban – Ukrajna, az Egyesült Államok és az orosz fél között

– fogalmazott közleményében.

Zelenszkij szerint itt az ideje, hogy véget érjen a háború, ehhez pedig Oroszországnak meg kell tennie a szükséges lépéseket. „Számítunk Amerikára. Készen állunk, mint mindig, hogy a lehető leghatékonyabban dolgozzunk” – mondta, hozzátéve, hogy hírszerzési jelentést vár „az orosz fél aktuális szándékairól és az alaszkai találkozóra való felkészüléséről”.

A harctéri helyzet kapcsán elmondta, hogy az ukrán erők sikeresen visszaverik az orosz hadsereg próbálkozásait, amelyek célja hídfő megszerzése Pokrovszk térségében, a kelet-ukrajnai Donyecki területen. Hozzátette, hogy Ukrajna döntést hozott Dobropillja város, valamint a környékbeli települések védelmének további megerősítéséről.

Az orosz hadsereg továbbra is jelentős veszteségeket szenved, miközben kedvezőbb politikai pozíciókat próbál biztosítani az orosz vezetés számára az alaszkai találkozóra

– állította Zelenszkij.

Nyitókép: Ben STANSALL / POOL / AFP

