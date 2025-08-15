Ft
péntek
ELTE Meteorológiai Tanszékének Pongrácz Rita időjárás Magyarország kánikula

A szakértő szerint erre kell számítanunk a következő évtizedekben a szélsőséges időjárás miatt

2025. augusztus 15. 19:19

Akár két héttel is nőhet a 35 fok feletti kánikulai napok száma. Az időjárás nem csak nálunk, de északabbra is egyre szélsőségesebbé válik.

2025. augusztus 15. 19:19
kánikula időjárás

Szombaton 40 fok várható Magyarországon és a kutatók szerint egyre többször lesz ilyen időjárás – számolt be az Infostart. A következő évtizedekben tovább folytatódik a felmelegedési trend Európában, és 

még az északi országokban is sokszor lesz 35 fok fölötti kánikula 

– mondta Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusa. Az ezzel járó hőterhelés, és az újonnan megjelenő kórokozók pedig komoly egészségügyi kihívásokat hoznak.

Idén is több súlyos hőhullám zajlott le Magyarországon és Európában is. Itthon napi hőmérsékleti rekordok is megdőltek. Az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói a pesszimista forgatókönyv következményeit vették számba, vagyis ha a széndioxid-kibocsátás a mostani, gyorsuló ütemben folytatódik. 

Évente 10-15 nappal megnövekszik a 35 Celsius-fokot meghaladó napi maximum hőmérsékletek előfordulása Európában a magyarországi szélességen. Az elmúlt 30 évben ez csupán 3 nap volt országos átlagban Magyarországon. 

Ez akár megtízszereződést is jelenthet a teljes nyári időszakot tekintve – jelentette ki Pongrácz az InfoRádióban. „A Balkán-térségében kell felkészülni a legsúlyosabb következményekre, a déli területeken pedig a hosszabb hőségidőszak kiterjed májusra és szeptemberre is. A felmelegedés Észak-Európát is érinti. Az északi térségekben körülbelül 5-10 nap lesz a 35 Celsius-fokot meghaladó hőmérséklet előfordulása júliusban és augusztusban. Az elmúlt időszakban ez gyakorlatilag nulla volt, legfeljebb néhány évente egy-egy nap” – tette hozzá a meteorológus-hidrológus.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

zakar zoltán béla
2025. augusztus 15. 21:13
Havazik.........
templar62
2025. augusztus 15. 20:22
Nem kicsit , nagyon .
templar62
2025. augusztus 15. 20:21
ELQRTUK .
