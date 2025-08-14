Ft
Megvan, mikor jön a lehűlés

2025. augusztus 14. 16:10

De a hétvégén még akár 40 fok is lehet.

2025. augusztus 14. 16:10
null

Szombaton tetőzik a kánikula, akkor akár 39 Celsius-fok is lehet, majd vasárnapra néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken is derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb helyenként képződhet kevés gomolyfelhő.

 A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között várható.

Szombaton nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel, az északnyugati tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. 

A szél északnyugatira, északira fordul, az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, néhol megerősödik, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken csak 10-14, míg a vízpartokon, a magasan fekvő helyeken akár 20-23 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között várható.

Vasárnap gomolyfelhős, napos időre van kilátás, helyenként – főként az ország keleti felén – záporral, zivatarral.

Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödik. A minimum-hőmérséklet 15 és 23, a csúcsérték 28 és 34 fok között valószínű.

(MTI)

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Obsitos Technikus
2025. augusztus 14. 17:27
Ősszel?
survivor
2025. augusztus 14. 16:24
counter-revolution A káosz önkorlátozó folyamat. Előbb -utóbb rendet generál.
counter-revolution
2025. augusztus 14. 16:16
A mai nap történt: Megyek a kocsival, megy előttem egy újgazdag proli, persze, hogy kipöcköli a csikket a csontszáraz aljnövényzetre. Nyilván megálltam, locsoltam rá elegendő vizet, de a kurva anyját. És mennyi ilyen van, bazdmeg...
