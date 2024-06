„Ez egy rendkívüli kötelék, amit nem lehet szavakkal megmagyarázni” – a lengyel-magyar barátság nyomában

***

„Teljesen beleszerettem Magyarországba”

Olga Groszek már több mint négy éve azzal keltett feltűnést az online térben, hogy lengyelként magyar nyelvű videókat készített. Az Olga Lengyel Youtube-csatornájának már több mint 32 ezer feliratkozója van, de az Instagramon is népszerűségnek örvend, és immár TikTokon is elérhető. Mindezek mellett a Lengyel-Magyar Alapítvány elnöke is. A szervezet égisze alatt már több lengyel-magyar kiadvány is megjelent.