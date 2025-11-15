Ft
11. 15.
szombat
Egyetlen kép, ami minden kétséget kizáróan eldönti, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter nyerte az év egyik legfontosabb hetét

2025. november 15. 20:25

Bár a kampány hivatalosan februárban indul, már két hónapja tart a választási láz. Az online tér meghatározó lesz április 12-e szempontjából.

2025. november 15. 20:25
Mandiner
Mandiner

A múlt héten mindent vitt Orbán Viktor és Donald Trump találkozója, míg a Tisza körüli érdeklődés megtorpant. Több elemző is úgy véli, hogy Magyar Péter mögött álló lendület megtorpant, és inkább a kormányfő pozicionálja magát jobban a bizonytalan választókért folytatott harcban. A Mestertervben annak jártunk utána, ki került most a figyelem központjába.

Orbán Viktor Rónai Egon
Orbán Viktor Rónai Egonnal való beszélgetése mellett a jegyzete is nagy fókuszt kapott (Fotó: Orbán Vikor Facebook-oldala)

Ahogy bevezetőben is írtuk, a miniszterelnök washingtoni útja napokig volt főtéma. Rá pár napra a hát másik kiemelkedő eseménye Orbán Viktor ATV-s interjúja. A kormányfő 15 év után beszélt újra a csatornának Rónai Egon műsorában. A Mestertervben kielemeztük, hogy az interneten kire kerestek rá többen: Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? Az adatokat látva nem kérdés, kire voltak inkább kíváncsiak az emberek.

Az adatokból látszik, hogy a miniszterelnökre sokkalta többször kerestek rá az emberek, Magyar Péterre (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

Egyértelműen Orbán Viktor hete volt ez, de ez nem jelenti azt, hogy megnyerte a választást” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője is fontosnak tartotta kiemelni, hogy a miniszterelnök amerikai útjára nemcsak a hazai, de a világsajtó is odafigyelt. Mráz hozzátette, hogy

a Rónai Egonnal készített interjú is a legnézettebb műsor volt a héten. Ráadásul a miniszterelnök jegyzete körüli hírek is Orbán Viktor erősítették az internet világában.

G. Fodor Gábor úgy fogalmazott:„Ha csak ezt a hetet nézzük azt látjuk, hogy a kihívó érdekességi faktora, az egyik másik osztályban játszik, mint a miniszterelnök által csinált dolgoknak az érdekességi faktora.”

A XXI. Század Intéztet stratégiai igazgatója kifejtette, hogy míg a miniszterelnök mozgásban volt, addig Magyar Péter állandóan szappanoperához illő kommunikációt folytatott.

Az a Magyar Péter varázs, amiben eddig hittek, az ősszel erőteljesen megkopott

– mondta G. Fodor.

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudják megnézni:

Nyitókép: Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

llnnhegyi
2025. november 15. 20:47
Röhej a TISZA párt.
falcatus-2
2025. november 15. 20:46
"Egyetlen kép, ami minden kétséget kizáróan eldönti, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter nyerte ...." Az egyetlen kép, amely minden kétséget kizáróan előre eldöntheti/jelezheti ki nyeri meg az áprilisi válastztásokat, amely fogadóirodák oddsairól készült, vagy készül. Van ilyen?
llnnhegyi
2025. november 15. 20:46
Árulóér sehol nem rajonganak. Itt sem miatta, hanem dr miniszterelnök ellen. MP tévúton van. Ma 80:20 arányban nyert dr miniszterelnök! Mint októbert és novembert is, eddig.
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 15. 20:33 Szerkesztve
Egyetlen kép, ami minden kétséget kizáróan eldönti, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter nyerte az év egyik legfontosabb hetét" Most melyik kép az?Ahol a vénasszony matat orbán nadrágjában és azt viktor "meredten" figyeli?🤣🤣😂👍 Vagy amit rajzolt a falloszsos kép, mert Magyar Péter kisebbet rajzolt?🤣🤣😂😜
