Egyetlen kép, ami minden kétséget kizáróan eldönti, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter nyerte az év egyik legfontosabb hetét

Így telt a háborúellenes gyűlés országjárásának első találkozója.
Bár a kampány hivatalosan februárban indul, már két hónapja tart a választási láz. Az online tér meghatározó lesz április 12-e szempontjából.
A múlt héten mindent vitt Orbán Viktor és Donald Trump találkozója, míg a Tisza körüli érdeklődés megtorpant. Több elemző is úgy véli, hogy Magyar Péter mögött álló lendület megtorpant, és inkább a kormányfő pozicionálja magát jobban a bizonytalan választókért folytatott harcban. A Mestertervben annak jártunk utána, ki került most a figyelem központjába.
Ahogy bevezetőben is írtuk, a miniszterelnök washingtoni útja napokig volt főtéma. Rá pár napra a hát másik kiemelkedő eseménye Orbán Viktor ATV-s interjúja. A kormányfő 15 év után beszélt újra a csatornának Rónai Egon műsorában. A Mestertervben kielemeztük, hogy az interneten kire kerestek rá többen: Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? Az adatokat látva nem kérdés, kire voltak inkább kíváncsiak az emberek.
„Egyértelműen Orbán Viktor hete volt ez, de ez nem jelenti azt, hogy megnyerte a választást” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője is fontosnak tartotta kiemelni, hogy a miniszterelnök amerikai útjára nemcsak a hazai, de a világsajtó is odafigyelt. Mráz hozzátette, hogy
a Rónai Egonnal készített interjú is a legnézettebb műsor volt a héten. Ráadásul a miniszterelnök jegyzete körüli hírek is Orbán Viktor erősítették az internet világában.
G. Fodor Gábor úgy fogalmazott:„Ha csak ezt a hetet nézzük azt látjuk, hogy a kihívó érdekességi faktora, az egyik másik osztályban játszik, mint a miniszterelnök által csinált dolgoknak az érdekességi faktora.”
A XXI. Század Intéztet stratégiai igazgatója kifejtette, hogy míg a miniszterelnök mozgásban volt, addig Magyar Péter állandóan szappanoperához illő kommunikációt folytatott.
Az a Magyar Péter varázs, amiben eddig hittek, az ősszel erőteljesen megkopott”
– mondta G. Fodor.
