Egyetlen kép, ami minden kétséget kizáróan eldönti, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter nyerte az év egyik legfontosabb hetét

A múlt héten mindent vitt Orbán Viktor és Donald Trump találkozója, míg a Tisza körüli érdeklődés megtorpant. Több elemző is úgy véli, hogy Magyar Péter mögött álló lendület megtorpant, és inkább a kormányfő pozicionálja magát jobban a bizonytalan választókért folytatott harcban. A Mestertervben annak jártunk utána, ki került most a figyelem központjába.

Orbán Viktor Rónai Egonnal való beszélgetése mellett a jegyzete is nagy fókuszt kapott (Fotó: Orbán Vikor Facebook-oldala)

Ahogy bevezetőben is írtuk, a miniszterelnök washingtoni útja napokig volt főtéma. Rá pár napra a hát másik kiemelkedő eseménye Orbán Viktor ATV-s interjúja. A kormányfő 15 év után beszélt újra a csatornának Rónai Egon műsorában. A Mestertervben kielemeztük, hogy az interneten kire kerestek rá többen: Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? Az adatokat látva nem kérdés, kire voltak inkább kíváncsiak az emberek.

Az adatokból látszik, hogy a miniszterelnökre sokkalta többször kerestek rá az emberek, Magyar Péterre (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

„Egyértelműen Orbán Viktor hete volt ez, de ez nem jelenti azt, hogy megnyerte a választást” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője is fontosnak tartotta kiemelni, hogy a miniszterelnök amerikai útjára nemcsak a hazai, de a világsajtó is odafigyelt. Mráz hozzátette, hogy