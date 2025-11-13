Ember legyen a talpán, aki Orbánt ki tudja zökkenteni – Rónai Egonnak sem sikerült

A történelem java részében egy ország vezetőjének nem kellett elmagyaráznia, mit miért csinál, a hatalmat ugyanis Isten kegyelméből, illetve egy szűk elit támogatásával birtokolták. A modern korban azonban bárki elszámoltathatja a politikust – legalább négyévente egyszer –, ezért mindannyian érdekeltek abban, hogy a választópolgárok megértsék őket.

Most éppen olyan rendszer van, amikor a vezetőnek el kell magyaráznia, mit miért csinál,

és még ha a polgár talán jobban is járna vele, ha nem rajta múlna (mint ahogy többségünk nem venné ki a vakbelét operáló sebész kezéből a kést vagy nem aludna abban a házban, amelynek tetejét maga ácsolta), a közélet alakulásába mégis beleszól, megkapva az önsorsrontás lehetőségét.