Ember legyen a talpán, aki Orbánt ki tudja zökkenteni – Rónai Egonnak sem sikerült

Újra és újra szembesülünk vele: Orbán egészen egyedi figurája a hazai közéletnek, sőt – nemzetközi viszonylatban is az.
A történelem java részében egy ország vezetőjének nem kellett elmagyaráznia, mit miért csinál, a hatalmat ugyanis Isten kegyelméből, illetve egy szűk elit támogatásával birtokolták. A modern korban azonban bárki elszámoltathatja a politikust – legalább négyévente egyszer –, ezért mindannyian érdekeltek abban, hogy a választópolgárok megértsék őket.
Most éppen olyan rendszer van, amikor a vezetőnek el kell magyaráznia, mit miért csinál,
és még ha a polgár talán jobban is járna vele, ha nem rajta múlna (mint ahogy többségünk nem venné ki a vakbelét operáló sebész kezéből a kést vagy nem aludna abban a házban, amelynek tetejét maga ácsolta), a közélet alakulásába mégis beleszól, megkapva az önsorsrontás lehetőségét.
Ráadásul vannak, akik a parlamenti választásban is izgalmat, változatosságot keresnek; unalmas, ha mindig ugyanaz nyer. A focit szeretőknek például tele van már a hócipőjük azzal, hogy hét éve mindig a Fradi a bajnok. Az ország sorsa azonban más, mint egy labdarúgó bajnokság.
Itt nemcsak felesleges, hanem magunkkal szembeni kiszúrás is lecserélni azt, ami jól működik. Különösen egy sokkal rosszabbra.
Orbán Viktor sokáig azt gondolta, mindenki pontos képet kaphat arról, mit csinál, milyen eredményeket tud felmutatni, honnan hová jutunk vele. Sokszor meghallgathatjuk; akár élőben is, hiszen nemzeti ünnepeken mond fontos beszédeket, az erdélyi Tusnádon nagyívű programokat vázol fel, rendszeres évértékelőin nem egyszerűen értékel, hanem terveket is mutat. Természetesen a Parlamentben is rendszeresen válaszol kérdésekre, ahogy jelentősebb találkozók után sajtótájékoztatókat tart.
Mindezek dacára mégis úgy tűnt, sokan csak manipulatív, torzító interpretálásban találkoznak a szavaival. Így aztán egyre több sajtómeghívásnak tesz eleget, legutóbb az ATV riporterének adott interjút.
Ahogy eddig is, újra és újra szembesülünk vele: Orbán egészen egyedi figurája a hazai közéletnek, sőt nemzetközi viszonylatban is az. A jó politikusnak különböző szerepei és feladatai vannak. Egyszerre bürokrata, pártszervező, hatalomtechnikus, kijáró-érdekérvényesítő, diplomáciailag felkészült és dörzsölt, intellektuálisan, ideológiailag és nem utolsósorban emberileg is el kell érnie egy elvárt minőséget.
Orbán szinte mindegyikben kimagasló. Felkészültsége, sokoldalúsága, víziói, áttekintő képessége, politikában, jogban, történelemben, sőt gazdasági-pénzügyi kérdésekben való jártassága vitathatatlan, és a különbség akkor válik igazán látványossá, ha összevetjük a többiekkel.
Annyira más dimenziókból lát rá a világra, hogy ember legyen a talpán, aki ki tudja zökkenteni. Rónai Egonnak sem sikerült, akiben viaskodott a kekeckedő, provokatív attitűd, ami valamiért azt várja el egy újságírótól, hogy szorítsa sarokba a kormányfőt (ez a gyermekszegénységes – talán előre megírt és mindenáron felteendő – csúsztatásban öltött testet), ugyanakkor szemlátomást őt is lenyűgözte az a minden oldalról átgondolt, alátámasztott, körbeékelt rendszer, ami a miniszterelnök fejében van, s ami a tetteit irányítja.
Vannak persze ügyek, amikbe bele lehet kötni (Matolcsy, kegyelmi), ezeket kezelni kell, már csak azért is, mert az ellenzék botrányokat kreálhat belőlük, a valóban fontos dolgok háttérbe szorításával. De az ország irányítása szempontjából ezek marginálisak.
Tudható volt, hogy az – egyébként pontatlan és provokatív – kérdésre adott válaszában a cigány gyerekek említését magas labdának érzik majd azok, akik még mindig a kilencvenes évekbe képzelik magukat, ahol gondolat- és kifejezés-rendőrségként meghatározhatták, mely szavakat és milyen kontextusban szabad kiejteni. Pedig inkább arról beszélhetünk, hogy Orbán megengedheti magának, hogy kimondja, amit mindenki tud a mélyszegénység etnikai, kulturális, területi összefüggéseiről. Az pedig, hogy a cigányok közül ki, mikor és mennyire tekinti magát magyarnak, aligha intézhető el olyan egyszerűen, mint a riporter próbálta,
aki szerint – remélem – azért az erdélyi magyarok nem románok.
(Mellékszál, de nagyon jellemző, hogy a korrektnek vélt fogalmazás milyen anomáliákat szül: a Retro Rádió esti műsorában egy vendég dél-afrikai tapasztalatairól beszélt, s míg a fehéreket nem félt megnevezni, a feketébe belebonyolódott, és végül – totális anakronizmusként – „afroamerikai”-t mondott a dél-afrikai négerre. Jó lenne, ha a túlzott megfelelni vágyásban nem hülyülnénk el teljesen.)
Azt, hogy nem vagyunk vakon elfogultak a miniszterelnökünkkel, jól mutatja nemzetközi szerepvállalása is. Konzekvens, a szavak, ideológiák és tettek harmóniájára épülő politikája Európában is vélemény- (sőt gyakorlati-) vezérré tette mára.
Egy egész pártcsaládot sikerült alapítania erre, és mostanra ott tart, hogy az Egyesült Államok elnöke benne látja azt a szövetségest,
aki ennek a – kontinensünkön egyelőre még kisebbségben lévő, de rohamosan terjedő – világképnek az európai megszemélyesítője lehet. Nem egyszerűen egy tízmilliós ország miniszterelnöke, hanem a kapocs Meloni és Le Pen, az FPÖ, az AfD, a VOX, a PiS felé.
A keresztény hagyományaival, konzervatív értékeivel, múltjával szakításra készülő Európában a fordulat reményének embere.
Nincsenek ebben nagy tapasztalataim, ha tévednék, és sok-sok ellenpéldával szolgálna valaki, megköszönném, de az a gyanúm, nincs ma Európában – de megkockáztatom, talán a világon sem – olyan miniszterelnök, akivel ilyen sokrétű, világ- és életértelmezést adó, a gazdaság mellett a morális kérdéseket boncoló, a történelemre és a jogra hivatkozó, az állami szerepvállalás értelmére is kitérő interjút készítettek volna.
A gyakorlati információk mellett intellektuális izgalmat is hozva egyébként sem unalmas közéletünkbe.
