Lehullt a lepel – Orbán Viktor mindent elárult a híres jegyzetéről (VIDEÓ)

2025. november 13. 10:39

Meglepő információkat osztott meg a miniszterelnök.

2025. november 13. 10:39
null

Nagy port kavart Orbán Viktor azon jegyzete, melyet az idő alatt készített, mikor interjút adott Rónai Egonnak az ATV stúdiójában. A chatGPT is készített ezekről a firkákról egy megfejtést, de több képtelen teória is szárnyra kelt.

Ezért csütörtökön egy videóban öntött a miniszterelnök tiszta vízet a pohárba közösségi oldalán. A rövid magyarázathoz kísérőszövegként azt írta:

Alusisakokat elő! Mindent a híres jegyzetről”.

A kormányfő arra a kérdésre, hogy rendszeresen rajzolgat-e ahelyett, hogy szavakkal felelne, azt válaszolta, hogy nem rajzolgat, hanem „jeleket tesz a papírra”.

„Egy kérdésről öt válasz jut eszembe, és ha mindet el akarom mondani, akkor valahogyan azt ott rendszerbe kell foglalni. 

Ezek nem rajzok, ezek egy új nyelvnek a sajátos lenyomatai”

– húzta alá Orbán Viktor.

Ezután munkatársa az iránti érdeklődésére, hogy rajta kívül bárki tudná-e értelmezni ezeket a jeleket, azt felelte, hogy nem. „Ez is egy előnye, mert ha elveszteném, senki sem tudná, hogy mi van ráírva”

De az is elhangzott, hogy ez számára még mindig egyszerűbb, mint néhány szót feljegyezni, mert a szavaz megvannak, ezeknek keret kell.

A kormányfő azt is elárulta, hogy ez a módszer az egyetemi időszakából eed, mivel a jogi karon nagy mennyiségű anyagot kell fejben tartani, és ahhoz kell valamilyen rendszer. „Nagy mennyiségű anyagot akkor tudsz élő tudásként fejben tartani, és előidézhető állapotba hozni, hogyha egyébként megvan a rendszered, hogy előhívjad”– magyarázta Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Szakpszichológus is elmondta a véleményét

Hal Melinda klinikai szakpszichológus is elmondta a véleményét egy interjúban Orbán Viktor egyedi jegyzetéről. Mint fogalmazott, a kormányfő 

egy pszichológiai guru!”

A MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója azt is elmondta, hogy Orbán bemutatott egy jól működő mentális stratégiát, ami versenyképességünket növelheti. Amit mindenki elsajátíthat.

„Orbán Viktor azonban nem csak a világ egyik legjobb stratégája, hanem még ennél a képességénél is jobb, a humora! Már ha meg akarjátok fejteni a jegyzet tartalmát” – zárta a videóhoz fűzött kísérőszövegét a szakpszichológus.

Az idézett felvételt alább nézheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

