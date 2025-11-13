Lehullt a lepel – Orbán Viktor mindent elárult a híres jegyzetéről (VIDEÓ)

Nagy port kavart Orbán Viktor azon jegyzete, melyet az idő alatt készített, mikor interjút adott Rónai Egonnak az ATV stúdiójában. A chatGPT is készített ezekről a firkákról egy megfejtést, de több képtelen teória is szárnyra kelt.

Ezért csütörtökön egy videóban öntött a miniszterelnök tiszta vízet a pohárba közösségi oldalán. A rövid magyarázathoz kísérőszövegként azt írta:

Alusisakokat elő! Mindent a híres jegyzetről”.

A kormányfő arra a kérdésre, hogy rendszeresen rajzolgat-e ahelyett, hogy szavakkal felelne, azt válaszolta, hogy nem rajzolgat, hanem „jeleket tesz a papírra”.

„Egy kérdésről öt válasz jut eszembe, és ha mindet el akarom mondani, akkor valahogyan azt ott rendszerbe kell foglalni.