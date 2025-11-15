Gulyás Márton szándékosan beszéltette Cseh Katalint, olyan jól szórakozott a háborúval kapcsolatos kijelentésein

Lezárult egy korszak: a Momentum páros lábbal rúgta ki Cseh Katalint, a mandátumától is megfosztották
Mélységesen csalódtak egykori társukban.
A Partizán műsorvezetője nem hagyta Barabás Richárdnak, hogy kisegítse az összezavarodott politikust.
Ahogy a Mandiner is megírta, Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke hétfőn jelentette be, hogy pártot alapít, amelyhez nemsokkal később az egykori momentumos Cseh Katalin is csatlakozott. A két politikus pénteken a Partizánban Gulyás Márton vendégeként beszéltek a párt ideológiájáról és céljairól, és máris sikerült belefutniuk egy kellemetlen pofonba.
Cseh Katalin arról kezdett beszélni, hogy Magyarországnak érdeke Ukrajna EU-csatlakozása, ahogy az is, hogy „ne támogassuk tovább pénzzel Oroszországot”. Ezen a ponton Gulyás Márton megkérdezte, szerinte ki támogatja Magyarországról Oroszországot.
„Hát gázt veszünk tőlük” – közölte Cseh Katalin, és amikor Gulyás megkérdezte, hogy szerinte ennek van-e érdemi hozzáadott értéke az oroszországi GDP-hez, azonnal rávágta:
„Hát persze” – majd kifejtette, hogy
Oroszország többek között abból a pénzből fizeti az Ukrajna ellen harcoló zsoldosokat, amit Magyarországtól kap a gázért cserébe.
Gulyás Márton ezután még próbálta kérdezni az addigra teljesen összezavarodott politikusnőt a Humanisták párt ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjáról, aki csak egyre rosszabb helyzetbe sodorta magát. Cseh Katalint Barabás Richárd próbálta kisegíteni, de Gulyás megkérte, hogy hagyja beszélni párttársát.
Hogy pontosan mit gondol Cseh Katalin, és mi a Humanisták álláspontja a háború kérdésében, azt az alábbi videó tizenegyedik percében kezdi fejtegetni:
