11. 15.
szombat
Cseh Katalin Magyarország Barabás Richárd Párbeszéd-Zöldek orosz-ukrán háború Gulyás Márton

Gulyás Márton szándékosan beszéltette Cseh Katalint, olyan jól szórakozott a háborúval kapcsolatos kijelentésein

2025. november 15. 22:17

A Partizán műsorvezetője nem hagyta Barabás Richárdnak, hogy kisegítse az összezavarodott politikust.

2025. november 15. 22:17
null

Ahogy a Mandiner is megírta, Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke hétfőn jelentette be, hogy pártot alapít, amelyhez nemsokkal később az egykori momentumos Cseh Katalin is csatlakozott. A két politikus pénteken a Partizánban Gulyás Márton vendégeként beszéltek a párt ideológiájáról és céljairól, és máris sikerült belefutniuk egy kellemetlen pofonba.

Cseh Katalin arról kezdett beszélni, hogy Magyarországnak érdeke Ukrajna EU-csatlakozása, ahogy az is, hogy „ne támogassuk tovább pénzzel Oroszországot”. Ezen a ponton Gulyás Márton megkérdezte, szerinte ki támogatja Magyarországról Oroszországot.

„Hát gázt veszünk tőlük” – közölte Cseh Katalin, és amikor Gulyás megkérdezte, hogy szerinte ennek van-e érdemi hozzáadott értéke az oroszországi GDP-hez, azonnal rávágta:

„Hát persze” – majd kifejtette, hogy 

Oroszország többek között abból a pénzből fizeti az Ukrajna ellen harcoló zsoldosokat, amit Magyarországtól kap a gázért cserébe.

Gulyás Márton ezután még próbálta kérdezni az addigra teljesen összezavarodott politikusnőt a Humanisták párt ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjáról, aki csak egyre rosszabb helyzetbe sodorta magát. Cseh Katalint Barabás Richárd próbálta kisegíteni, de Gulyás megkérte, hogy hagyja beszélni párttársát.

Hogy pontosan mit gondol Cseh Katalin, és mi a Humanisták álláspontja a háború kérdésében, azt az alábbi videó tizenegyedik percében kezdi fejtegetni:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2025. november 15. 23:05
Rettenetesen buta egy fehérnép, jellemzően képesek voltak neki orvosi diplomát adni, csupán a magolásának köszönhetően! De hát a kvóta nők mind buták, pláne ha politizálásra adják a feküket! A nagy problémája a mai egyetemeknek, hogy elvégezheted úgy, hogy soha se tegyél le szóbeli vizsgát! De hogy az orvosin is?????
Válasz erre
0
0
pctroll
2025. november 15. 23:02
Itt a botmixeres abortuszos HUMANISTA! Tessék, csak tessék!
Válasz erre
0
0
UpSalute
2025. november 15. 22:58
Egy logopédussal azért igazán kollaborálhatna, ha már a kommunikáció az egyik fő feladata.
Válasz erre
0
0
hegyivadász
2025. november 15. 22:57
Hú, de buta ez a liba! Nem tud semmi mást, csak elsorolja az ukránpárti közhelyeket. Közben meg arra nem képes, hogy belegondoljon: OK, tudjuk milyen, amikor orosz tankok tiporják el a magyar forradalmat. De könyörgöm, hol voltak az ukránok akkor? Na, hol? Csak nem kéz a kézben, vállt vállnak vetve az oroszokkal együtt tiporták el a magyar forradalmat? Miért is kellene akkor az orosz-ukrán háborúban emiatt bárkit támogatnunk?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!