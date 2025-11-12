Lezárult egy korszak: a Momentum páros lábbal rúgta ki Cseh Katalint, a mandátumától is megfosztották

„A Momentum kizárja Cseh Katalint a pártból és visszakéri a mandátumát” – jelentette be szerda délután a párt közösségi oldalán. A döntést az ugyanezen a napon tartott ülés után hozták meg.

Nem meglepő módon a kizárás oka Cseh Katalin leigazolása Barabás Richárd Humanisták nevű új pártjába.