Cseh Katalin kizárás Momentum Mozgalom

Lezárult egy korszak: a Momentum páros lábbal rúgta ki Cseh Katalint, a mandátumától is megfosztották

2025. november 12. 14:24

Mélységesen csalódtak egykori társukban.

2025. november 12. 14:24
null

„A Momentum kizárja Cseh Katalint a pártból és visszakéri a mandátumát” – jelentette be szerda délután a párt közösségi oldalán. A döntést az ugyanezen a napon tartott ülés után hozták meg.

Nem meglepő módon a kizárás oka Cseh Katalin leigazolása Barabás Richárd Humanisták nevű új pártjába.

„A döntésre azért került sor, mert Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembemenve ezzel csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét. Mandátumát azért kérjük vissza, mert a Momentum minden erőforrását a kormányváltásra kívánja fordítani, és úgy ítéljük meg, hogy ha ez a mandátum Cseh Katalinnál maradna, akkor nem ezt a célt szolgálná” – indokolta döntését a Momentum.

Csalódással és sajnálattal vettük tudomásul, hogy Cseh Katalin ezt az utat választja”

– tette hozzá a párt.

„A Momentum a nehéz, de szükséges utat választotta: nem indulunk a jövő évi választáson, hogy ne veszélyeztessük a kormányváltást az ellenzéki szavazatok megosztásával. Mi ezen az úton haladunk tovább. Cseh Katalin nélkül is minden erőnkkel a kormányváltásért fogunk dolgozni a 2026. április 12-ig hátralévő 151 napban” – olvasható a bejegyzésben.

Nyitókép: Facebook/képernyőfotó

thehun
2025. november 12. 17:13
A budos kanadai hazaarulo kurva........Katka
Toma78
2025. november 12. 17:12
Ó micsoda veszteség ez az országnak...😁 Remélem nem fog bele roppant a forint árfolyama ..🤣 pápá nyomorult takarodó az országból is!👋
karcos-2
2025. november 12. 17:06
Csekk Katalin mindenbe is beleüti orrát.
szilvarozsa
2025. november 12. 16:54
Mit vártatok az orrnehéz picsától? Azt a mandátumot viszont leshetitek. A maradék 6 hónapot már kihúzza vele a spiné.
