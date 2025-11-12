Lezárult egy korszak: a Momentum páros lábbal rúgta ki Cseh Katalint, a mandátumától is megfosztották

Nem lennénk most Magyar Péter helyében: minden eddiginél keményebb kihívót kapott a Fidesz (VIDEÓ)
Már Cseh Katalin is csatlakozott a Humanisták névre hallgató „közösséghez”.
Mélységesen csalódtak egykori társukban.
„A Momentum kizárja Cseh Katalint a pártból és visszakéri a mandátumát” – jelentette be szerda délután a párt közösségi oldalán. A döntést az ugyanezen a napon tartott ülés után hozták meg.
Nem meglepő módon a kizárás oka Cseh Katalin leigazolása Barabás Richárd Humanisták nevű új pártjába.
„A döntésre azért került sor, mert Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembemenve ezzel csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét. Mandátumát azért kérjük vissza, mert a Momentum minden erőforrását a kormányváltásra kívánja fordítani, és úgy ítéljük meg, hogy ha ez a mandátum Cseh Katalinnál maradna, akkor nem ezt a célt szolgálná” – indokolta döntését a Momentum.
Csalódással és sajnálattal vettük tudomásul, hogy Cseh Katalin ezt az utat választja”
– tette hozzá a párt.
„A Momentum a nehéz, de szükséges utat választotta: nem indulunk a jövő évi választáson, hogy ne veszélyeztessük a kormányváltást az ellenzéki szavazatok megosztásával. Mi ezen az úton haladunk tovább. Cseh Katalin nélkül is minden erőnkkel a kormányváltásért fogunk dolgozni a 2026. április 12-ig hátralévő 151 napban” – olvasható a bejegyzésben.
