Rendkívüli: sohasem volt még ekkora bajban a Fidesz – Tompos Márton cápázásra tanítaná a Tisza-jelölteket

Itt a vége: a Momentum nem indul a 2026-os választásokon
Fekete-Győr András szerint más pártoknak is követniük kellene a Momentum példáját.
A bukott Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője a háttérből segítené Magyar Péter jelölt-jelöltjeit, ezért nyilvános Facebook-posztban ajánlgatja szolgáltatásait.
A kampány fontos eleme az utcai jelenlét, azon belül a pultozás és kopogtatás. Ezek azonban egyáltalán nem magától értetődő műfajok, ha szeretnéd tényleg jól csinálni őket – üzente Facebook-bejegyzésében a tiszás jelölt-jelölteknek Tompos Márton, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője.
Ha van rá szükséged, szívesen átadom az évek alatt felszedett infókat, módszereket, trükköket akár neked, akár az aktivistáidnak: pl: mi a cápázás; mi a különbség a fővárosi, a városi és a vidéki pultozás között; mire figyelj falusi kopogtatásnál stb.
– írta a politikus, aki hangsúlyozta, nem szeretne szerepelni, örömmel segítene a háttérből is. De azért nyilvános Facebook-posztban ajánlgatja szolgálatait.
Az nem derült ki, hogy Tompos Márton pontosan milyen eredmények alapján gondolja azt, hogy érdemli segítséget nyújthat bárkinek is Magyarországon: a Momentum egy mára gyakorlatilag nem létező párttá vált, amelynek esélye sem lenne bejutni a parlamentbe, ezért inkább el sem indul a jövő évi választáson.
