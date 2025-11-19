Rendkívüli: sohasem volt még ekkora bajban a Fidesz – Tompos Márton cápázásra tanítaná a Tisza-jelölteket

A kampány fontos eleme az utcai jelenlét, azon belül a pultozás és kopogtatás. Ezek azonban egyáltalán nem magától értetődő műfajok, ha szeretnéd tényleg jól csinálni őket – üzente Facebook-bejegyzésében a tiszás jelölt-jelölteknek Tompos Márton, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője.

Ha van rá szükséged, szívesen átadom az évek alatt felszedett infókat, módszereket, trükköket akár neked, akár az aktivistáidnak: pl: mi a cápázás; mi a különbség a fővárosi, a városi és a vidéki pultozás között; mire figyelj falusi kopogtatásnál stb.

– írta a politikus, aki hangsúlyozta, nem szeretne szerepelni, örömmel segítene a háttérből is. De azért nyilvános Facebook-posztban ajánlgatja szolgálatait.