Tisza Párt kampány Momentum Mozgalom Fidesz Tompos Márton

Rendkívüli: sohasem volt még ekkora bajban a Fidesz – Tompos Márton cápázásra tanítaná a Tisza-jelölteket

2025. november 19. 14:08

A bukott Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője a háttérből segítené Magyar Péter jelölt-jelöltjeit, ezért nyilvános Facebook-posztban ajánlgatja szolgáltatásait.

2025. november 19. 14:08
null

A kampány fontos eleme az utcai jelenlét, azon belül a pultozás és kopogtatás. Ezek azonban egyáltalán nem magától értetődő műfajok, ha szeretnéd tényleg jól csinálni őket – üzente Facebook-bejegyzésében a tiszás jelölt-jelölteknek Tompos Márton, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője.

Ha van rá szükséged, szívesen átadom az évek alatt felszedett infókat, módszereket, trükköket akár neked, akár az aktivistáidnak: pl: mi a cápázás; mi a különbség a fővárosi, a városi és a vidéki pultozás között; mire figyelj falusi kopogtatásnál stb.

– írta a politikus, aki hangsúlyozta, nem szeretne szerepelni, örömmel segítene a háttérből is. De azért nyilvános Facebook-posztban ajánlgatja szolgálatait.

Az nem derült ki, hogy Tompos Márton pontosan milyen eredmények alapján gondolja azt, hogy érdemli segítséget nyújthat bárkinek is Magyarországon: a Momentum egy mára gyakorlatilag nem létező párttá vált, amelynek esélye sem lenne bejutni a parlamentbe, ezért inkább el sem indul a jövő évi választáson.

Nyitókép: Tompos Márton Facebook-oldala

H3NY3_B-Oroszlan
2025. november 20. 09:21
Én az ilyen bejegyzések láttán Aranyosi, Bödőcs meg a többi humortalan, Pestre szakadt senkiházi helyében a Galla meg a Laár példáját követve már most elkezdenék kalapozni, csak hogy legyen holnapután is mit enni. Annak, amit ez a Tompaeszű előad, valami sztendapkamediben lenne a helye. A TSZ olyan kampányra készül, ahol a jelöltek NEM BESZÉLHETNEK. Persze az is lehet, hogy az agyhalott tészesek helyett az elmúlt pillanatosok fognak standolni. Az viszont még viccesebb lesz, mert a NOlimpiás standolás sem ment nekik egyedül (én anno nemcsak szoci, sötétzöld, NDK-s, hanem még jobbikos standolókat is láttam, akik nekik gyűjtöttek aláírást).
Válasz erre
0
0
Teréz Pitykéz
•••
2025. november 19. 18:40 Szerkesztve
Ki a fasz ez a gyagyás… pont jó lesz az MP1F pártba
Válasz erre
1
0
palika-2020
2025. november 19. 18:33
Szánalmas senki, menj el dolgozni ha tudod mi az.
Válasz erre
2
0
Türelem
2025. november 19. 17:49
Márton! A zsidóság megalázása, ahogyan befeküdtetek mp talpa alá.......nem igaz, hogy ennyi év alatt nem lehetett egy nemzetben gondolkodó liberális miniszterelnök-jelöltet felépíteni, egy olyan valakit, aki emberként, intellektusként is vállalható...az utolsó balliberális értelmiségi és EMBER az Hiller István.....Schiffer is jól indult, kár, hogy cserben hagytátok, neki kellene Orbán helyébe lépnie.
Válasz erre
0
1
