Kezdd a heted a MANDINER VEKKERÉVEL – HÉTFŐN reggel is megvitathatod a legfrissebb közéleti témákat GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Hétfőn is élőben a két műsorvezetőnk Gyürky Enikő és Szabó András Csuti az elmúlt napok izgalmas közéleti témáiról beszélgetnek.

Szó lesz a háborúellenes gyűlésről, egy új a családokat érintő bejelentésről, a nyugdíjasokról, a Tisza jelöltállításáról, Cseh Katalin debütáló mozgalmáról, egy rajtra kész törvénycsomagról, és az oktatásról is.

Kezdd a napot te is velünk, és ne tartsd vissza a véleményedet! Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el, hogy mit gondolsz. Akár kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!