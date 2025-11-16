Kezdd a heted a MANDINER VEKKERÉVEL – HÉTFŐN reggel is megvitathatod a legfrissebb közéleti témákat GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Trágár üzenetet küldött Orbán Viktornak a terrorizmust támogató Kneecap a magyar–ír meccs után: „Dugd fel...”
Orbán Balázs szerint ez a reakció is bizonyítja, hogy a kormány jól döntött, amikor kitiltotta az együttest az országból.
Ébredj velünk, vagy kezdd a heted egy kis laza csevegéssel! Hétfőn ismét érkezik a Vekker a Mandiner reggeli élő műsora! Minden hét első napján és csütörtökön 8:00-tól Gyürky Enikő és Szabó András Csuti ébreszt fel, hogy megvitassák veled közösen a legfrissebb közéleti témákat.
Hétfőn is élőben a két műsorvezetőnk Gyürky Enikő és Szabó András Csuti az elmúlt napok izgalmas közéleti témáiról beszélgetnek.
Szó lesz a háborúellenes gyűlésről, egy új a családokat érintő bejelentésről, a nyugdíjasokról, a Tisza jelöltállításáról, Cseh Katalin debütáló mozgalmáról, egy rajtra kész törvénycsomagról, és az oktatásról is.
Kezdd a napot te is velünk, és ne tartsd vissza a véleményedet! Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el, hogy mit gondolsz. Akár kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!
