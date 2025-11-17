Kiakadt a tiszás biztonságpolitikai elemző: nem érti, miért tették ezt Cseh Katalinék

Gulyás Márton szándékosan beszéltette Cseh Katalint, olyan jól szórakozott a háborúval kapcsolatos kijelentésein
A Partizán műsorvezetője nem hagyta Barabás Richárdnak, hogy kisegítse az összezavarodott politikust.
Rácz András bejegyzése alatt kisebb kommentháború alakult ki, melyben Lattmann Tamás jogász egyszerűen csak „kiebrudált NER-nyaloncként” hivatkozott a Tisza Párt vezérére, Magyar Péterre.
Rácz András biztonságpolitikai szakember (!) ezúttal Cseh Katalin és Barabás Richárd Partizán-interjúját elemezte 10 + 1 pontban közösségi oldalán. Még a tartalmi rész előtt a szakértő kijelentette, hogy „próbálom megfejteni, hogy vajon mit látunk. És
sajnos erős a gyanúm, hogy egyikük sem önként teszi, amit tesz. A valódi ok biztosan nem az, ami elmondanak”.
Rácz többek között megállapította bejegyzésében, hogy nincs olyan adat, számítás vagy trend, ami szerint a Humanistáknak bármi esélye lenne a parlamentbe jutásra. De véleménye szerint az is „meglepő” lenne, ha az országos lista összejönne nekik. Hozzátette azt is, hogy jelenlegi ismeretei – egyre inkább kétosztatú pártrendszer és a Mi Hazánk – teljesen kizárt, hogy Barabásék át tudnák lépni a parlamenti küszöböt, mégis csinálják, a kérdés az, hogy miért.
Az elemző szerint a tetteikre az nem magyarázat, hogy „hülyék lennének”, hiszen mind Cseh, mind Barabás tapasztalt politikusok, pártpolitikában és magasabb szinten is. Barabás a Fővárosi Közgyűlésben edződött, Cseh az Európai Parlamentben. Tudják pontosan, hogy a projekt esélytelen. Mégis csinálják.
A biztonságpolitikai szakértő arra is kitért, hogy
mind a két fiatal politikus elárulta a saját pártját. (Azt nem említette, hogy preferált politikai mozgalmának vezetője korábbi közösségét árulta el.)
Felidézte továbbá, hogy mind Barabás, mind Cseh rengeteg áldoztak, rengeteg munkát tettek bele a közéleti tevékenységükbe, több, mint fél évtizedet mindkettejük életéből. Cseh saját elmondása szerint a Humanisták bejelentése előtt alig néhány órával (!) tájékoztatta a Momentum vezetését. Cseh nem adja vissza a parlamenti mandátumát sem, erősen gyengítve ezzel a Momentumot és a párt koncentrált kormányváltási szándékát – mutatott rá Rácz András, aki azt is megjegyezte, hogy ezzel a húzással mind a két közéleti szereplő a barátai többségét is elárulta. Mint kiderült, úgy, hogy a Humanistákat már a nyári hónapokban bejegyezték, azaz az alapítók hónapok óta dolgoztak a párttársaik és barátiak háta mögött. Úgy konspiráltak, hogy azt még a „profi kémek” is megirigyelnék – hívta fel a figyelmet.
Továbbá Rácz szerint a Momentum és a Párbeszéd egykori meghatározó arcai valószínűleg a politikai jövőjüket is lenullázták.
A magyar politikai elit kicsi: ilyen hátba döfést nemigen felejt el senki. Nem hiszem, hogy ezek után bárki megbízna bennük politikusként”
– vélekedett a Magyar Péterékkel szimpatizáló Rácz.
A felsorolásban a szakértő azt is kizárta, hogy az anyagiak állnának a háttérben, hiszen Cseh Katalin nyelveket beszél, és eredetileg orvos végzettsége van. Ugyanakkor bevallotta, hogy Barabás hátterét nem ismeri. Ráadásul, amit most látunk, véleménye szerint teljesen karakteridegen Csehtől.
Az összeállításában a szakértő azt is hangsúlyozta, hogy bárki is találta ki ezt a Humanisták-projektet, a terve minden bizonnyal egyszerű volt: „mivel a Humanisták nyilvánvalóan nem fognak bejutni a Parlamentbe, ezért a rájuk leadott listás szavazatok elvesznek.
Ergo, a Humanisták mint formáció létrehozásával többszörösen is lehet gyengíteni az ellenzéket”
– szögezte le.
Mindezek után arra a kérdésre, hogy miért is adja mindehhez Barabás Richárd és Cseh Katalin a nevét, Rácz András nem tudott választ adni, mivel a magyar politika működéséhez képest „irracionális” az egész folyamat.
Végül Rácz András – akit bár 2022 óta főként az ukrajnai háború kapcsán látunk megnyilvánulni, mégis egyik fő területe Belarusz – azt írta, hogy két évtized alatt sok olyasmit látott, hogy „egykor lánglelkű belorusz ellenzékieket, a hazájukért őszintén tenni akaró aktivistákat, csillogó szemű fiatalokat hogyan tör meg, darál be a rezsim... így bomlasztja a KGB évtizedek óta a külföldön működő belorusz ellenzéki szervezeteket, így éri el azt, hogy már régóta nem bízik kb. senki senkiben...” – vont párhuzamot Belarusz és Magyarország között a szakértő, aki gondolatmenetét részben azzal zárta,
hogy mindenkit óva intett attól (!), hogy elhamarkodottan mondjon ítéletet a szemünk előtt kibontakozó hazai belpolitikai folyamatról.
Ezt is ajánljuk a témában
A Partizán műsorvezetője nem hagyta Barabás Richárdnak, hogy kisegítse az összezavarodott politikust.
Mint várható volt, Rácz András gondolatai több közéleti szereplőt is arra késztettek, hogy megnyilvánuljon a témában. Egyikük Lattmann Tamás jogász, aki annyit fűzött hozzá a történtekhez, hogy nem tartja kizártnak, hogy Cseh Katalin és Barabás Richárd
egyszerűen csak az ellenzékiség elárulásának tekintik a kiebrudalt NER-nyalonc előtti össznépi leborulást,
és reménykednek, hogy tudnak olyan alternatívát mutatni, amivel le tudják rángatni a választók egy részét arról a morálfogyatékos pályáról. Valszeg tévednek. De hát láttunk már ilyet”.
Mivel idővel az indulatok elharapóztak a kommentszekcióban, Rácz lezárta a hozzászólási lehetőséget, arra hivatkozva, hogy nincs ideje moderálni.
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Mélységesen csalódtak egykori társukban.