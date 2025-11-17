Kiakadt a tiszás biztonságpolitikai elemző: nem érti, miért tették ezt Cseh Katalinék

Rácz András biztonságpolitikai szakember (!) ezúttal Cseh Katalin és Barabás Richárd Partizán-interjúját elemezte 10 + 1 pontban közösségi oldalán. Még a tartalmi rész előtt a szakértő kijelentette, hogy „próbálom megfejteni, hogy vajon mit látunk. És

sajnos erős a gyanúm, hogy egyikük sem önként teszi, amit tesz. A valódi ok biztosan nem az, ami elmondanak”.

Rácz többek között megállapította bejegyzésében, hogy nincs olyan adat, számítás vagy trend, ami szerint a Humanistáknak bármi esélye lenne a parlamentbe jutásra. De véleménye szerint az is „meglepő” lenne, ha az országos lista összejönne nekik. Hozzátette azt is, hogy jelenlegi ismeretei – egyre inkább kétosztatú pártrendszer és a Mi Hazánk – teljesen kizárt, hogy Barabásék át tudnák lépni a parlamenti küszöböt, mégis csinálják, a kérdés az, hogy miért.

Az elemző szerint a tetteikre az nem magyarázat, hogy „hülyék lennének”, hiszen mind Cseh, mind Barabás tapasztalt politikusok, pártpolitikában és magasabb szinten is. Barabás a Fővárosi Közgyűlésben edződött, Cseh az Európai Parlamentben. Tudják pontosan, hogy a projekt esélytelen. Mégis csinálják.