12. 04.
csütörtök
demokrácia diszkrimináció Cseh Katalin Magyar Péter örömhír lmbtq hatalom

Cseh Katalin hatalmas örömhírt közölt, ennek még a fideszesek is örülni fognak

2025. december 04. 05:38

Megtalálta a testhez illő feladatot.

2025. december 04. 05:38
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

Legutóbb Cseh Katalinról akkor írtunk, amikor bejelentették Barabás úrral, hogy egy új formációban, Humanisták néven elindulnak a jövő évi választáson, de olyan faramuci módon, hogy azért közben Magyar Pétert támogatják.

Azóta nagy volt a csend körülötte, most azonban igazi bombát robbantott. A politikus következőket írta a  Facebook-oldalán:

»Óriási megtiszteltetés, hogy a Global Equality Caucus vezető bizottságának tagjává választottak! A Global Equality Caucus parlamenti képviselők és más választott tisztségviselők nemzetközi hálózata. Célja, hogy világszerte fellépjen az LMBTQ-emberek és közösségek elleni diszkriminációval szemben, kiállva az egyenlőség, a demokrácia és az emberi jogok mellett. Magyarországon túlságosan is jól ismerjük a hatalom jogkorlátozó törekvéseit, de az emberi méltóságért folytatott küzdelem nem állhat meg! A Global Equality Caucusben globális szinten is azért fogok dolgozni, hogy a szabadság, a méltóság és az egyenlőség mindenkit megillessen!«

Most sokan fellélegeztek a nemzeti oldalon.”

Nyitókép: facebook / Cseh Katalin

