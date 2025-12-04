„Legutóbb Cseh Katalinról akkor írtunk, amikor bejelentették Barabás úrral, hogy egy új formációban, Humanisták néven elindulnak a jövő évi választáson, de olyan faramuci módon, hogy azért közben Magyar Pétert támogatják.

Azóta nagy volt a csend körülötte, most azonban igazi bombát robbantott. A politikus következőket írta a Facebook-oldalán: