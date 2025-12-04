Gulyás Márton szándékosan beszéltette Cseh Katalint, olyan jól szórakozott a háborúval kapcsolatos kijelentésein
A Partizán műsorvezetője nem hagyta Barabás Richárdnak, hogy kisegítse az összezavarodott politikust.
Megtalálta a testhez illő feladatot.
„Legutóbb Cseh Katalinról akkor írtunk, amikor bejelentették Barabás úrral, hogy egy új formációban, Humanisták néven elindulnak a jövő évi választáson, de olyan faramuci módon, hogy azért közben Magyar Pétert támogatják.
Azóta nagy volt a csend körülötte, most azonban igazi bombát robbantott. A politikus következőket írta a Facebook-oldalán:
»Óriási megtiszteltetés, hogy a Global Equality Caucus vezető bizottságának tagjává választottak! A Global Equality Caucus parlamenti képviselők és más választott tisztségviselők nemzetközi hálózata. Célja, hogy világszerte fellépjen az LMBTQ-emberek és közösségek elleni diszkriminációval szemben, kiállva az egyenlőség, a demokrácia és az emberi jogok mellett. Magyarországon túlságosan is jól ismerjük a hatalom jogkorlátozó törekvéseit, de az emberi méltóságért folytatott küzdelem nem állhat meg! A Global Equality Caucusben globális szinten is azért fogok dolgozni, hogy a szabadság, a méltóság és az egyenlőség mindenkit megillessen!«
Most sokan fellélegeztek a nemzeti oldalon.”
Ezt is ajánljuk a témában
A Partizán műsorvezetője nem hagyta Barabás Richárdnak, hogy kisegítse az összezavarodott politikust.
Nyitókép: facebook / Cseh Katalin