Elképesztő: a magyar közönség viselkedésére alapoznak az írek – egymás után sorolják az okokat, miért győzhetnek Budapesten

– állapította meg a szerző, aki ezután több pontban is felsorolta és kifejtette ezeket.

Az egyik ilyennek a momentumot tartja, ugyanis az írek egy nagy győzelemből jönnek. Ebbe a lendületbe és pozitív mentális állapotba kapaszkodnak, mert több mint egy évtizede, egy németek felett aratott győzelem óta nem volt ekkora sikerben részük, mint csütörtökön. Ezt az energiát hozhatják el Budapestre.

Az is egy ok, hogy több fontos játékosuk visszatér, úgy, mint Ryan Manning és Jayson Molumby, akik eltiltás miatt nem játszhattak Dublinban, de akár a csoportban négy meccsen három gólnál járó Evan Ferguson is leülhet a kispadra.

Kiemeli a magyar közönséget is, amely elsőre ijesztőnek tűnhet, de az írek akár még profitálhatnak is a „hírhedten hangos szurkolók” viselkedéséből, ha például a vendégek meglepik a hazaiakat – úgy, mint ahogyan azt tették Portugália ellen –, és a drukkerek türelmetlenné válnak.