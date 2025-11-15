Ft
11. 15.
szombat
Elképesztő: a magyar közönség viselkedésére alapoznak az írek – egymás után sorolják az okokat, miért győzhetnek Budapesten

2025. november 15. 20:12

Írországban a portugálok legyőzése óta nagyon hisznek a pótselejtező elérésében. Az egyik cikkben azt sorolták fel, mi szól az írek mellett Budapesten.

2025. november 15. 20:12
null

Vasárnap jön a nagy mérkőzés: a magyar válogatott a telt házas Puskás Arénában fogadja az íreket a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének utolsó fordulójában. Noha papíron még mindkét csapat a világbajnoki kvótát jelentő első helyre is odaérhet, alapvetően mindkét országban a pótselejtező kiharcolásán van a fókusz.

Nagy győzelmen vannak túl az írek
Nagy győzelmen vannak túl az írek (Fotó: Paul Faith/AFP)

Bizakodóak az írek

A balls.ie cikkében felsorolta azokat a tényezőket/okokat, amiért az ír válogatott diadalmaskodhat. A szerző szerint szeptemberben, az Örményországban elszenvedett katasztrofális vereség után nagyon valószínűtlennek tűnt, hogy az utolsó fordulóra érkezve megmarad az esélyük a második hely kiharcolására, márpedig most ez a helyzet, a szurkolók ismét álmodozhatnak a világbajnokságról. Szerinte a portugálok felett aratott győzelemre még évekig Írország egyik legnagyobb győztes meccseként fognak tekinteni, ugyanakkor máris jön az újabb nagy kihívás.

Annak ellenére, hogy milyen ijesztőnek tűnhet ez a feladat, valójában nagyon sok okunk van azt hinni, hogy sikerülhet”

– állapította meg a szerző, aki ezután több pontban is felsorolta és kifejtette ezeket.

Az egyik ilyennek a momentumot tartja, ugyanis az írek egy nagy győzelemből jönnek. Ebbe a lendületbe és pozitív mentális állapotba kapaszkodnak, mert több mint egy évtizede, egy németek felett aratott győzelem óta nem volt ekkora sikerben részük, mint csütörtökön. Ezt az energiát hozhatják el Budapestre.

Az is egy ok, hogy több fontos játékosuk visszatér, úgy, mint Ryan Manning és Jayson Molumby, akik eltiltás miatt nem játszhattak Dublinban, de akár a csoportban négy meccsen három gólnál járó Evan Ferguson is leülhet a kispadra.

Kiemeli a magyar közönséget is, amely elsőre ijesztőnek tűnhet, de az írek akár még profitálhatnak is a „hírhedten hangos szurkolók” viselkedéséből, ha például a vendégek meglepik a hazaiakat – úgy, mint ahogyan azt tették Portugália ellen –, és a drukkerek türelmetlenné válnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Azt is fontosnak tartja, hogy a két csapat szeptemberi vb-selejtezőjét megnyerhették volna. Noha Magyarország 20 perc után 2–0-ra vezetett, szerinte a bátran küzdő írek felálltak, és teljesen megérdemelten harcolták ki a 2–2-es döntetlent.

Bár Írország gyengén kezdett, az első fél óra után egyértelműen a jobb csapat volt – még Magyarország piros lapja előtt is, amikor már egy gólra feljött”

– írta, majd hozzátette:

„Egyértelműen nem ez volt Írország legjobb teljesítménye, de

vitathatatlanul nyernie kellett volna a második félidei dominanciája miatt, amit tíz ember ellen mutatott – ez egy olyan teljesítmény volt, amire vasárnap támaszkodhat.”

Szintén szempontnak tartja Írország jó mérlegét a mieink ellen, ami – mint írja – hatalmas önbizalmat adhat a csapatnak. 

„Az írek legutóbb 1969-ben kaptak ki a magyar válogatottól, azóta négy döntetlen mellett három ír siker a mérleg.”

Ha nem néztünk el valamit, akkor ez így nem igaz, mert sorrendben a hetedik meccset nyertük meg, és csak két ír győzelem volt (2024-ben és 1989-ben). A cikk szerint a közelmúlt eredményeire is támaszkodhatnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A szerző a válogatott jó idegenbeli mérleglében is bízik. Szerinte a múltban az ír csapatok sokszor megmutatták, hogy amikor nagyon fontos volt, az otthonuktól távol is sikerült jó eredményeket elérniük, ezekből fel is sorolt párat. Bízik az ír válogatott történelmében és abban, hogy a csütörtöki mérkőzés olyan szintre emelte az írek optimizmusát, mint amire nem volt még példa Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány irányítása alatt.

A mérkőzést – amelyet az M4 Sport élőben közvetít – vasárnap 15 órakor rendezik a telt házas Puskás Arénában.

A csoport állása

  1. Portugália: 10 pont
  2. Magyarország: 8 pont
  3. Írország: 7 pont
  4. Örményország: 3 pont

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

