Itt a megfejtés: ezért mászkálnak ukrán pólóban a tiszás EP-képviselők

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a német néppárti képviselő, Michael Gahler egyik felszólalására, amelyben a Fidesz kárpátaljai származású képviselőjén, Ferenc Viktórián keresztül üzent a magyar kormánynak. Gahler felszólította Magyarországot, hogy ne gátolja Ukrajna uniós csatlakozását a magyar kisebbség jogaira hivatkozva, mert szerinte már megoldódott a nyelvhasználati jogok kérdése, és minden rendben van a háborúzó országban.

„Reménye és meggyőződése, hogy olyan kormány lesz Magyarországon, amely nem gátolja az ukrán tagságot, és nem hánytorgatja fel a kárpátaljai kisebbségek ügyét” – idézte Dömötör Csaba a képviselő álláspontját, és egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy korántsem úgy áll a helyzet Ukrajnában, mint azt Gahler gondolja.

