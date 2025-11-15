Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orosz-ukrán háború Fidesz Dömötör Csaba Kárpátalja

Itt a megfejtés: ezért mászkálnak ukrán pólóban a tiszás EP-képviselők

2025. november 15. 21:02

Dömötör Csaba rámutatott: a Néppártban azt gondolják, a magyarországi választások után egy olyan kormány jön, amely nem fogja így felhánytorgatni az ukrajnai kisebbségi jogok ügyét.

2025. november 15. 21:02
null

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a német néppárti képviselő, Michael Gahler egyik felszólalására, amelyben a Fidesz kárpátaljai származású képviselőjén, Ferenc Viktórián keresztül üzent a magyar kormánynak. Gahler felszólította Magyarországot, hogy ne gátolja Ukrajna uniós csatlakozását a magyar kisebbség jogaira hivatkozva, mert szerinte már megoldódott a nyelvhasználati jogok kérdése, és minden rendben van a háborúzó országban.

„Reménye és meggyőződése, hogy olyan kormány lesz Magyarországon, amely nem gátolja az ukrán tagságot, és nem hánytorgatja fel a kárpátaljai kisebbségek ügyét” – idézte Dömötör Csaba a képviselő álláspontját, és egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy korántsem úgy áll a helyzet Ukrajnában, mint azt Gahler gondolja.

Kárpátalján

  • nem biztosított a kisebbségi nyelvhasználat a teljes oktatási rendszerben,
  • nem állították vissza a nemzeti kisebbségi iskolai státuszt,
  • nem törölték el a nyelvi korlátozásokat és az ehhez kapcsolt súlyos büntetéseket,
  • nem garantálják a nemzeti jelképekkel és a nemzeti ünnepekkel kapcsolatos jogokat sem

– sorolta.

Hangsúlyozta, ahhoz, hogy Gehler szerint ez a probléma meg fog oldódni a magyarországi választások után, mert egy olyan kormány fog jönni, amely nem fogja így felhánytorgatni a kisebbségi jogok ügyét, csak annyit érdemes hozzáfűzni:

Ezért mászkálnak ukrán pólóban a tiszás képviselők, hogy aztán az egészet odahaza szépen letagadják.”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hidegenhagy
2025. november 15. 23:01
A tiszás EP képviselők nem Magyarországot képviselik. Pénzért és hatalomért cserébe bármire hajlandóak.
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. november 15. 21:13
Dömötör Csaba rámutatott: a Néppártban azt gondolják, a magyarországi választások után egy olyan kormány jön, amely nem fogja így felhánytorgatni az ukrajnai kisebbségi jogok ügyét." Fico akit sajnálatos modon meglőttek és túlélte, mint hitler az ellene elkövetett 5 merényletet.Szóval ez a derék ember aki a legnagyobb magyargyűlőlő ,orbán egyik legjobb haverja.🤣🤣😂👍
Válasz erre
1
3
tapir32
•••
2025. november 15. 21:12 Szerkesztve
Zselenszkij terrorista! A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
Válasz erre
7
0
tapir32
2025. november 15. 21:09
Mondjunk nemet az arroganciára! Mondjunk nemet a bunkóságra! Mondjunk nemet a hazugságra! Mondjunk nemet a butaságra! Mondjunk nemet Magyar Péterre a nemzet pusztítójára! Mondjunk nemet a liberálfasisztákra!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!