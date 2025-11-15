Itt a megfejtés: ezért mászkálnak ukrán pólóban a tiszás EP-képviselők

Gulyás Márton szándékosan beszéltette Cseh Katalint, olyan jól szórakozott a háborúval kapcsolatos kijelentésein
A Partizán műsorvezetője nem hagyta Barabás Richárdnak, hogy kisegítse az összezavarodott politikust.
Dömötör Csaba rámutatott: a Néppártban azt gondolják, a magyarországi választások után egy olyan kormány jön, amely nem fogja így felhánytorgatni az ukrajnai kisebbségi jogok ügyét.
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a német néppárti képviselő, Michael Gahler egyik felszólalására, amelyben a Fidesz kárpátaljai származású képviselőjén, Ferenc Viktórián keresztül üzent a magyar kormánynak. Gahler felszólította Magyarországot, hogy ne gátolja Ukrajna uniós csatlakozását a magyar kisebbség jogaira hivatkozva, mert szerinte már megoldódott a nyelvhasználati jogok kérdése, és minden rendben van a háborúzó országban.
„Reménye és meggyőződése, hogy olyan kormány lesz Magyarországon, amely nem gátolja az ukrán tagságot, és nem hánytorgatja fel a kárpátaljai kisebbségek ügyét” – idézte Dömötör Csaba a képviselő álláspontját, és egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy korántsem úgy áll a helyzet Ukrajnában, mint azt Gahler gondolja.
Kárpátalján
– sorolta.
Hangsúlyozta, ahhoz, hogy Gehler szerint ez a probléma meg fog oldódni a magyarországi választások után, mert egy olyan kormány fog jönni, amely nem fogja így felhánytorgatni a kisebbségi jogok ügyét, csak annyit érdemes hozzáfűzni:
Ezért mászkálnak ukrán pólóban a tiszás képviselők, hogy aztán az egészet odahaza szépen letagadják.”
Nyitókép: Facebook