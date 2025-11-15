Orbán Balázs az iCon Konferencián: Magyarország egy olyan prémium márka, amelyet egyre többen ismernek

A szervezők már az előző konferencia idején eldöntötték, szeretnének egy külön rendezvényt is szentelni ennek a témának, és bíznak abban, hogy ezzel egy sorozatot tudnak elindítani, mely során bemutatják majd hazánk azon értékeit és márkáit, melyekkel külföldön is meg tud jelenni, és vonzóvá tud válni a látogatók és a gazdasági szereplők körében.

A köszöntőbeszéd után Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke Magyarország értékei, hazánk megítélése a nagyvilágban címmel tartott előadást a megjelenteknek.

Elöljáróban elmondta, nem egy klasszikus előadással készült. Négy témát ajánlott a jelenlévők figyelmébe, és azt a kérdést tette fel, hogy mi módon lehet felkerülni a térképre. Először a víz-világtalálkozókról beszélt. Szervezésükkor két fontos szempontot vettek figyelembe: a szakmai párbeszédet, valamint az innovatív megoldások – melyek lehetőleg magyarok – bemutatását. Áder felidézte, hogy 2013-ban sikerült olyan vízügyi szakembereket toborozniuk erre az eseményre, akik a rendezvény végére elfogadtak egy állásfoglalást.

A Kék Bolygó Alapítvány alapítója kiemelte, hogy