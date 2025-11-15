A magyarok nyílt levélben üzentek az örményeknek – egyetlen dolgot kérünk tőlük

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 15 órakor sorsdöntő mérkőzést játszik Írországgal a telt házas Puskás Arénában. A mi mérkőzésünkkel egy időben rendezik a csoport másik meccsét, a Portugália–Örményország találkozót, amely a mi végső helyezésünkre is hatással lehet.

Az örményeket oda-vissza legyőzte a magyar válogatott (Fotó: Karen Minasyan/AFP)

Mint azt bizonyára tudják: ha a magyar válogatott nem kap ki, akkor legrosszabb esetben is megvan számára a pótselejtező. Ha viszont győzne, és Portugália kikapna, akkor a csoportelsőség is, amely automatikus világbajnoki részvételt ér.

A másik mérkőzésen egy döntetlen is elég lenne nekünk, amennyiben az írek ellen legalább három góllal nyerünk (kivéve, ha 4–1-re nyerünk, ők meg 2–2-t játszanak, mert az a portugáloknak jó).

A Trollfoci nem szeretne számolgatni, hanem nemes egyszerűséggel nyílt levélben arra kérik az örményeket, hogy verjék meg nekünk a portugálokat, hogy kijuthassunk a vb-re.