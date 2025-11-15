Ft
11. 15.
szombat
A magyarok nyílt levélben üzentek az örményeknek – egyetlen dolgot kérünk tőlük

A magyarok nyílt levélben üzentek az örményeknek – egyetlen dolgot kérünk tőlük

2025. november 15. 18:26

Vasárnap jön a sorsdöntő forduló. A magyar válogatott kijuthat a világbajnokságra, de ehhez az örmények segítségére is szükség van.

2025. november 15. 18:26
null

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 15 órakor sorsdöntő mérkőzést játszik Írországgal a telt házas Puskás Arénában. A mi mérkőzésünkkel egy időben rendezik a csoport másik meccsét, a Portugália–Örményország találkozót, amely a mi végső helyezésünkre is hatással lehet.

Az örményeket oda-vissza legyőzte a magyar válogatott
Az örményeket oda-vissza legyőzte a magyar válogatott (Fotó: Karen Minasyan/AFP)

Mint azt bizonyára tudják: ha a magyar válogatott nem kap ki, akkor legrosszabb esetben is megvan számára a pótselejtező. Ha viszont győzne, és Portugália kikapna, akkor a csoportelsőség is, amely automatikus világbajnoki részvételt ér. 

A másik mérkőzésen egy döntetlen is elég lenne nekünk, amennyiben az írek ellen legalább három góllal nyerünk (kivéve, ha 4–1-re nyerünk, ők meg 2–2-t játszanak, mert az a portugáloknak jó).

A Trollfoci nem szeretne számolgatni, hanem nemes egyszerűséggel nyílt levélben arra kérik az örményeket, hogy verjék meg nekünk a portugálokat, hogy kijuthassunk a vb-re.

A magyarok üzentek

Mint írják:

Alázattal, reménnyel és enyhe kétségbeeséssel fordulunk hozzátok az utolsó forduló előtt.”

A Trollfoci nem ingyen kéri a segítséget.

„Ígérjük, ha kijutunk a segítségetekkel:

  • lélekben magunkkal visszük az örmény zászlót a vb-re,
  • ha megnyernénk a vb-t, küldünk nektek az érmekből (mindet, ha kell),
  • nálunk mindig van helyetek: gulyás, fröccs, wellness, kolbászfesztivál – ami kell,
  • és ha egyszer fordítva kértek segítséget, bárkit szétpofozunk értetek.”

Fotó: Paul Faith/AFP

 

