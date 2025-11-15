„Kinéz most már egy komoly demonstráció!” – jó sok magyart feldühítettek a legújabb szankcióval

„Nem igaz, hogy kitiltottuk a magyar zászlót a Puskás Arénából” – mérgesedik a helyzet az MLSZ és az ultrák között a magyar–ír előtt
„Fake news”.
Új szintre lépett a magyar válogatott ultracsoportja és az MLSZ közötti nézeteltérés. A szurkolók egy részét alaposan feldühítette a magyar szövetség legújabb döntése.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott ultracsoportja, a Carpathian Brigade és a Magyar Labdarúgó-szövetség között ismét áll a bál, ugyanis az MLSZ nem engedélyezte az ultrák koreográfiáját a vasárnapi Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn, és a CB szerint ezzel kizárták a magyar nemzeti színeket. A szövetség a reakciójában fake news-nak nevezte az állítást, de a CB posztja alatt kommentáló szurkolók nagyon dühösek.
„Van még olyan szövetség a VILÁGON, amely ennyire ellene van a saját csapatának?”
„Hát ez egyszerűen felháborító!!! Hogy lehet ilyen tiltást hozni? Lassan meg se lehet szólalni majd mérkőzés közben, nevetséges.”
„És ezek után is mentek és hajszoljátok a csapatot?! Respect a Tábornak!”
„Európában válogatott szinten, amit ti letesztek, az nemcsak egyedülálló, de minden ország szurkolói elismernek. Felfoghatatlan, hogy egy ilyen koreográfiát nem tud támogatni a szövetség.”
„Várnék egy kiállást Szoboszlaitól a tábor mellett!”
„Kinéz most már egy komoly demonstráció!”
A Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor is reagált, aki köztudottan rossz viszonyt ápol az MLSZ-szel.
„Az MLSZ betiltotta a szurkolói látványelemek használatát a holnapi válogatott meccsen… Pedig milyen szép volt így szurkolni, senkit nem zavart, nem fájt senkinek...”
A magyar válogatott sajtófőnöke, Szabó Gergő Telkiben reagált a Carpathian Brigade állításaira.
„Ez a közlemény fake news. Az ultraszektorba jegyet vásárló szurkolók ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint bármelyik más szurkoló a stadionban. Mindössze azokat a plusz lehetőségeket nem kapják most meg, amiket korábban igen. Nem igaz, hogy a nemzeti színű zászlók, sálak bármilyen viseletét megtiltottuk volna a stadionban. Nemhogy kitiltottuk ezeket, hanem kifejezetten kérünk minden szurkolót, hogy viselje a nemzeti színeket, öltöztessük piros-fehér-zöldbe a Puskás Arénát. Véleménykülönbségek valóban vannak az ultrák és a szövetség között, de ezeket az MLSZ a meccs napjára teljesen félreteszi, mert a csapat sikere közös célunk. Erre kérjük a másik felet is: tegyük félre holnapra a nézeteltéréseket, ez a csapat, a válogatott és a magyar labdarúgás egyetemes érdeke.”
A magyar válogatott vasárnap 15 órától telt ház előtt fogadja Írországot a Puskás Arénában.
„Mihamarabbi együttműködésre kérjük az MLSZ illetékeseit!”
