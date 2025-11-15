Ft
11. 15.
szombat
Carpathian Brigade magyar válogatott Kubatov Gábor Magyarország szurkolók MLSZ Írország

„Kinéz most már egy komoly demonstráció!” – jó sok magyart feldühítettek a legújabb szankcióval

2025. november 15. 16:28

Új szintre lépett a magyar válogatott ultracsoportja és az MLSZ közötti nézeteltérés. A szurkolók egy részét alaposan feldühítette a magyar szövetség legújabb döntése.

2025. november 15. 16:28
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott ultracsoportja, a Carpathian Brigade és a Magyar Labdarúgó-szövetség között ismét áll a bál, ugyanis az MLSZ nem engedélyezte az ultrák koreográfiáját a vasárnapi Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn, és a CB szerint ezzel kizárták a magyar nemzeti színeket. A szövetség a reakciójában fake news-nak nevezte az állítást, de a CB posztja alatt kommentáló szurkolók nagyon dühösek.

A magyar válogatott sorsdöntő meccse előtt áll a bál
A magyar válogatott sorsdöntő meccse előtt áll a bál (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Dühös magyar drukkerek


„Van még olyan szövetség a VILÁGON, amely ennyire ellene van a saját csapatának?”

„Hát ez egyszerűen felháborító!!! Hogy lehet ilyen tiltást hozni? Lassan meg se lehet szólalni majd mérkőzés közben, nevetséges.”

„És ezek után is mentek és hajszoljátok a csapatot?! Respect a Tábornak!”

„Európában válogatott szinten, amit ti letesztek, az nemcsak egyedülálló, de minden ország szurkolói elismernek. Felfoghatatlan, hogy egy ilyen koreográfiát nem tud támogatni a szövetség.”

„Várnék egy kiállást Szoboszlaitól a tábor mellett!”

„Kinéz most már egy komoly demonstráció!”

A Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor is reagált, aki köztudottan rossz viszonyt ápol az MLSZ-szel.


„Az MLSZ betiltotta a szurkolói látványelemek használatát a holnapi válogatott meccsen… Pedig milyen szép volt így szurkolni, senkit nem zavart, nem fájt senkinek...”

A magyar válogatott sajtófőnöke, Szabó Gergő Telkiben reagált a Carpathian Brigade állításaira.

„Ez a közlemény fake news. Az ultraszektorba jegyet vásárló szurkolók ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint bármelyik más szurkoló a stadionban. Mindössze azokat a plusz lehetőségeket nem kapják most meg, amiket korábban igen. Nem igaz, hogy a nemzeti színű zászlók, sálak bármilyen viseletét megtiltottuk volna a stadionban. Nemhogy kitiltottuk ezeket, hanem kifejezetten kérünk minden szurkolót, hogy viselje a nemzeti színeket, öltöztessük piros-fehér-zöldbe a Puskás Arénát. Véleménykülönbségek valóban vannak az ultrák és a szövetség között, de ezeket az MLSZ a meccs napjára teljesen félreteszi, mert a csapat sikere közös célunk. Erre kérjük a másik felet is: tegyük félre holnapra a nézeteltéréseket, ez a csapat, a válogatott és a magyar labdarúgás egyetemes érdeke.”

A magyar válogatott vasárnap 15 órától telt ház előtt fogadja Írországot a Puskás Arénában.

Fotó: Isza Ferenc/AFP

Összesen 3 komment

bagoly-29
2025. november 15. 18:09
Az MLSZ ugyanaz makkban mint a MACS! Magyar ellenes, kozmopolita csicska! S ugyanúgy nem lehet hozzájuk nyúlni, a külföldi védelem következtében!
Búvár Kund
2025. november 15. 17:18
Jól írta az egyik szurkoló. Most már a válogatott játékosainak is illene kiállni a szurkolók mellett!!!!
Takagi
2025. november 15. 16:57
Az MLSZ már túlsokat árt.
