Befutott az első szállítmány: Orbán Viktor azonnal közölte a jó hírt (FOTÓ)

Orbán Viktor világosan rámutatott: „Brüsszel kiterítette a kártyáit”, véget ért a titkolózás ideje (VIDEÓ)
„Most még időben vagyunk” – szögezte le a miniszterelnök.
„Nekem már megjött az első szállítmány” – írta a miniszterelnök.
Fontos hírt közölt Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Nekem már megjött az első szállítmány”
– írta a miniszterelnök, utalva a jegyzete ihlette pulóverre.
„Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a https://dpkshop.hu honlapon. A pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a »Jónak lenni jó!« kampány keretében” – írta a kormányfő.
***
Ezt is ajánljuk a témában
„Most még időben vagyunk” – szögezte le a miniszterelnök.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP