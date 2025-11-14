Ft
11. 14.
péntek
pulóver magyar kisebbség kárpátaljai magyarok ruha Ukrajna gyermek Jónak lenni jó Orbán Viktor miniszterelnök Kárpátalja

Befutott az első szállítmány: Orbán Viktor azonnal közölte a jó hírt (FOTÓ)

2025. november 14. 18:49

„Nekem már megjött az első szállítmány” – írta a miniszterelnök.

2025. november 14. 18:49
null

Fontos hírt közölt Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Nekem már megjött az első szállítmány”

írta a miniszterelnök, utalva a jegyzete ihlette pulóverre.

„Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a https://dpkshop.hu honlapon. A pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a »Jónak lenni jó!« kampány keretében – írta a kormányfő.

***

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 14. 20:52
A bomlott elméjű felcsúti Picasso. 🤣
sagirdilsiz-2
2025. november 14. 20:44
Szeretnék inkább egy kispárnahuzatot ezzel a mintával, mert a legnagyobb XL-es méret, nekem bizony kicsi.
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 14. 20:43
jetilovagadadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 14. 20:35 ez nem így van....Hajrá Főni Hajrá Putyin, vesszen fukrajna! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Zod___
2025. november 14. 20:40
Én feketét rendeltem. Szerintem az mégiscsak elegánsabb, és szeretnék jól kinézni az áprilisi szavazáskor.
