Befutott az első szállítmány: Orbán Viktor azonnal közölte a jó hírt (FOTÓ)

Magyar Péter varázsa megkopott, Orbán viszont akcióban – MESTERTERV #4

Ki nyerte a hetet: Orbán vagy Magyar? Mit hozhat az Orbán Viktor - Donald Trump-találkozó? Hogyan sikerült az ATV-interjú? Megtorpant-e a Tisza-kampány és meginoghat-e Magyar Péter pozíciója? G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel elemzik a Fidesz és Tisza 2026-os győzelmi stratégiáját.