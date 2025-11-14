Orbán Viktor világosan rámutatott: „Brüsszel kiterítette a kártyáit”, véget ért a titkolózás ideje (VIDEÓ)

Magyarország ellen áskálódott az amerikai sztártörténész: most aztán csúnyán beégett Anne Applebaum
„Most még időben vagyunk” – szögezte le a miniszterelnök.
Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában. A kormányfő arra biztatott mindenkit, aki még nem tette meg, hogy november 30-ig töltse ki a nemzeti konzultációt.
Orbán Viktor a videóban elmondta: egymillióan már kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt, és megköszönte mindenkinek, aki elmondta a véleményét.
„Fontos, hogy így tettek, mert Magyarország sorsdöntő pillanatban van.
Brüsszel kiterítette a kártyáit, a bürokraták letettek az asztalra egy háborús tervet,
ami veszélybe sodorna mindent, amit az elmúlt években elértünk: a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, sőt még az édesanyák adómentességét is” – jelentette ki.
A miniszterelnök hozzátette: „a brüsszeli tervekkel párhuzamosan a magyar politikában is megjelentek olyan tervek, hangok, szakértők, amelyek végrehajtanák, amit Brüsszelből kérnek”. Megadóztatnák a nyugdíjakat, meg akarják emelni a személyi jövedelemadót, sőt megszüntetnék a rezsicsökkentést – sorolta.
Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről”
– mondta. Hozzátette: „arra biztatok mindenkit, ha még nem tette, csatlakozzon és mondja el a véleményét”, és november 30-ig töltse ki a nemzeti konzultációt.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
