Orbán Viktor világosan rámutatott: „Brüsszel kiterítette a kártyáit”, véget ért a titkolózás ideje (VIDEÓ)

Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában. A kormányfő arra biztatott mindenkit, aki még nem tette meg, hogy november 30-ig töltse ki a nemzeti konzultációt.

Orbán Viktor a videóban elmondta: egymillióan már kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt, és megköszönte mindenkinek, aki elmondta a véleményét.

„Fontos, hogy így tettek, mert Magyarország sorsdöntő pillanatban van.