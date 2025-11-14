Ft
11. 14.
péntek
11. 14.
péntek
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország nemzeti konzultáció Orbán Viktor

Orbán Viktor világosan rámutatott: „Brüsszel kiterítette a kártyáit”, véget ért a titkolózás ideje (VIDEÓ)

2025. november 14. 17:41

„Most még időben vagyunk” – szögezte le a miniszterelnök.

2025. november 14. 17:41
null

Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában. A kormányfő arra biztatott mindenkit, aki még nem tette meg, hogy november 30-ig töltse ki a nemzeti konzultációt.

Orbán Viktor a videóban elmondta: egymillióan már kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt, és megköszönte mindenkinek, aki elmondta a véleményét.

„Fontos, hogy így tettek, mert Magyarország sorsdöntő pillanatban van.

Brüsszel kiterítette a kártyáit, a bürokraták letettek az asztalra egy háborús tervet,

ami veszélybe sodorna mindent, amit az elmúlt években elértünk: a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, sőt még az édesanyák adómentességét is” – jelentette ki.

A miniszterelnök hozzátette: „a brüsszeli tervekkel párhuzamosan a magyar politikában is megjelentek olyan tervek, hangok, szakértők, amelyek végrehajtanák, amit Brüsszelből kérnek”. Megadóztatnák a nyugdíjakat, meg akarják emelni a személyi jövedelemadót, sőt megszüntetnék a rezsicsökkentést – sorolta.

Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről”

– mondta. Hozzátette: „arra biztatok mindenkit, ha még nem tette, csatlakozzon és mondja el a véleményét, és november 30-ig töltse ki a nemzeti konzultációt.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 14. 18:35
Ezek a pedofideszes moslékok rosszabbak, mint a kommunisták voltak, azokat úgy ültették az ország nyakára és a szovjet sereg volt a támaszuk. A tetves fidesz önként és vígan dalolva pusztítja az országot, a népet már évtizedek óta. Én nem hiszem, hogy valaha bárkik elkövettek ekkora bűnt Magyarország ellen, mint amekkorát ezek a rohadékok. Őszintén így gondolom. És mindezt azért tehetik meg, és tévhitbe ne essen senki, meg is fogják tenni a jövőben is a parlamentben és annak udvarában ülők, mert őket nem lehet számon kérni, felelősségre vonni. Amikor a "kétharmados" törvényt megírták, már akkor nem a többpárti rendszer vagy az egészséges vita volt a célja az országépítőknek, csak a vagyonosodás. Emellé még van mentelmi joguk is, amit én konkrétan nem értek, hogy miafaszrafel és mi célt szolgál azon túl, hogy nem lehet se a kurva komcsikat, se a szoci szemetet-szart, se ezeket a fideszes geciket, és majd a esetleg a tiszásokat sem lehet felelősségre vonni és bíróság elé állítani.
Válasz erre
0
4
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 14. 18:35
Beteges hazudozó. Ezt egyszer tanítani fogják, az biztos. Minden kamu ebben az emberben.. egybites proli büdösszájúak pedig ennek tapsikolnak. Hálisten jövőre megy a levesbe a pedofil, hazaáruló, korrupt maffiarezsim.
Válasz erre
0
6
occidolumen
2025. november 14. 18:28
Brüsszel kártyái sosincsenek teljesen kiterítve. Mindig van újabb eszközük.
Válasz erre
4
0
templar62
2025. november 14. 18:22
A kérdőív ANONIM , postázása INGYENES . AKI NEM BÍZIK A POSTÁBAN , AZ LEADHATJA A FIDESZ - NÉL .
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!