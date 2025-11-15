Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trump The Guardian Orbán Viktor

Aggódik a The Guardian: Orbán Viktor sikeres washingtoni tárgyalásai jelentősen növelik az esélyét, hogy megnyerje a választást

2025. november 15. 17:30

Az amerikai-magyar megállapodás révén alacsonyak maradnak az energiaárak Magyarországon.

2025. november 15. 17:30
null

Orbán Viktor megállapodása, amely szerint Magyarország mentességet kap az Oroszország elleni szankciók alól, megvédi a magyarokat a szárnyaló energiaáraktól – írta a The Guardian. A brit lap szerint ez nagyban segíti azt, hogy a miniszterelnök meghosszabbítsa a 15 éves kormányzását. Bár ahogy a brit lap is megírta, az elmúlt napokban egymásnak ellentmondó állítások jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy Magyarország időkorlát nélkül vagy csak egy évre kapott mentességet a szankciók alól.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában kijelentette:

az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben van, amíg Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök hivatalban van, a lényeg, hogy erre múlt héten kezet fogtak, az írásba foglalás már csupán egy technikai, bürokratikus kérdés.

A tárcavezető kijelentette, hogy ha Orbán Viktor miniszterelnök nem jutott volna megegyezésre előző héten Washingtonban, ha nem sikerült volna mentességet kapni a földgáz- és kőolajbeszerzésre, akkor az energiaárak karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna Magyarországon. „A miniszterelnök és Donald Trump elnök megállapodtak abban, hogy Magyarország mentesítést kap az Oroszországból származó kőolaj és földgáz beszerzésére vonatkozó amerikai szankciók alól. Ez a lényeg” – mondta.„Az elnök és a miniszterelnök kezet fogott erre a megállapodásra, így ez mindaddig érvényben van, amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, Orbán Viktor pedig a miniszterelnök Magyarországon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy ezt a megállapodást természetesen bürokratikus módon írásba is kell foglalni, ez azonban pusztán technikai kérdés. „A lényeg, hogy megállapodás született. És ez a megállapodás biztosítja, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeit meg fogjuk tudni őrizni. Az elnök és a miniszterelnök erre kezet fogott, és az a lényeg, az írásba foglalás egy bürokratikus kérdés, amiről természetesen a technikai egyeztetések még zajlanak” – összegezte.

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
2xli
2025. november 15. 18:22
Igaza van! Van miért aggódnia!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. november 15. 18:00 Szerkesztve
Győzelem esélye? 100% 5. 2/3 !
Válasz erre
4
0
llnnhegyi
2025. november 15. 17:58
November 7. óta tudjuk!! Mijalófasza ez? Utánlövés? -:))
Válasz erre
4
0
Takagi
2025. november 15. 17:46
Aggódjon. Pont lesz..juk.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!