Aggódik a The Guardian: Orbán Viktor sikeres washingtoni tárgyalásai jelentősen növelik az esélyét, hogy megnyerje a választást

Orbán Viktor megállapodása, amely szerint Magyarország mentességet kap az Oroszország elleni szankciók alól, megvédi a magyarokat a szárnyaló energiaáraktól – írta a The Guardian. A brit lap szerint ez nagyban segíti azt, hogy a miniszterelnök meghosszabbítsa a 15 éves kormányzását. Bár ahogy a brit lap is megírta, az elmúlt napokban egymásnak ellentmondó állítások jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy Magyarország időkorlát nélkül vagy csak egy évre kapott mentességet a szankciók alól.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában kijelentette:

az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben van, amíg Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök hivatalban van, a lényeg, hogy erre múlt héten kezet fogtak, az írásba foglalás már csupán egy technikai, bürokratikus kérdés.

A tárcavezető kijelentette, hogy ha Orbán Viktor miniszterelnök nem jutott volna megegyezésre előző héten Washingtonban, ha nem sikerült volna mentességet kapni a földgáz- és kőolajbeszerzésre, akkor az energiaárak karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna Magyarországon. „A miniszterelnök és Donald Trump elnök megállapodtak abban, hogy Magyarország mentesítést kap az Oroszországból származó kőolaj és földgáz beszerzésére vonatkozó amerikai szankciók alól. Ez a lényeg” – mondta.„Az elnök és a miniszterelnök kezet fogott erre a megállapodásra, így ez mindaddig érvényben van, amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, Orbán Viktor pedig a miniszterelnök Magyarországon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy ezt a megállapodást természetesen bürokratikus módon írásba is kell foglalni, ez azonban pusztán technikai kérdés. „A lényeg, hogy megállapodás született. És ez a megállapodás biztosítja, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeit meg fogjuk tudni őrizni. Az elnök és a miniszterelnök erre kezet fogott, és az a lényeg, az írásba foglalás egy bürokratikus kérdés, amiről természetesen a technikai egyeztetések még zajlanak” – összegezte.