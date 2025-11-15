Egy gombostűt sem lehet leejteni a győri háborúellenes nagygyűlésen (GALÉRIA)

Hatalmas érdeklődés mellett teltházzal vette kezdetét a Fidesz országjáró rendezvénysorozata. A győri Háborúellenes Gyűlés csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnöke beszéde lesz, de a jelenlévők színes produkciókat és érdekes beszélgetéseket is láthattak, hallhattak a helyszínen. Az esemény csúcspontja Or

Többek között fellépett a Hip Hop Boyzből ismert Szűcs Zoltán formációja, az Attraction Látványszínház. De egy gyermekkórussal kiegészülve ismét közös produkcióval kedveskedett a jelenlévőknek Radics Gigi és Curtis is. A két énekes egy újabb nagy sikerű örökzöld lágert dolgozott fel, ezúttal a Republic Szeretni valakit valamiért című remeke csendült fel.

De időről időre a közönség soraiban helyet foglaló ismert emberek, influenszerek is megszólaltak, többek között Rába Tímea egykori modell, aki nemrég csatlakozott a Digitális Polgári Körökhöz, de jelen volt Nacsa Olivér műsorvezető is.

A műsorfolyam házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi.