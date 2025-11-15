Ft
teltház Háborúellenes Gyűlés Rába Tímea rendezvény produkció Fidesz Radics Gigi Orbán Viktor miniszterelnök beszéd

Egy gombostűt sem lehet leejteni a győri háborúellenes nagygyűlésen (GALÉRIA)

2025. november 15. 12:53

A színes produkciók mellett érdekes beszélgetések is elhangzottak a Fidesz országjáró rendezvényének első állomásán. Az esemény csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz.

2025. november 15. 12:53
null

Hatalmas érdeklődés mellett teltházzal vette kezdetét a Fidesz országjáró rendezvénysorozata. A győri Háborúellenes Gyűlés csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnöke beszéde lesz, de a jelenlévők színes produkciókat és érdekes beszélgetéseket is láthattak, hallhattak a helyszínen. Az esemény csúcspontja Or

Többek között fellépett a Hip Hop Boyzből ismert Szűcs Zoltán formációja, az Attraction Látványszínház. De egy gyermekkórussal kiegészülve ismét közös produkcióval kedveskedett a jelenlévőknek Radics Gigi és Curtis is. A két énekes egy újabb nagy sikerű örökzöld lágert dolgozott fel, ezúttal a Republic Szeretni valakit valamiért című remeke csendült fel.

De időről időre a közönség soraiban helyet foglaló ismert emberek, influenszerek is megszólaltak, többek között Rába Tímea egykori modell, aki nemrég csatlakozott a Digitális Polgári Körökhöz, de jelen volt Nacsa Olivér műsorvezető is.

A műsorfolyam házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi. 

A győri háborúellenes gyűlésen készült fotókat alább tekintheti meg:

Teltházzal indult a Fidesz Háborúellenes Gyűlése Győrben

Teltházzal indult a Fidesz Háborúellenes Gyűlése Győrben

 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

jetilovag
2025. november 15. 15:13
hát?.....nem sokan vannak a tisza szarok győrbe!......gyenge......nagy fájdalom ez az országnak....hatalmas sírás rívás....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
renoman
2025. november 15. 14:28
Ott voltam, nagyon jó emberekkel találkoztam. Veres Zsolti erdélyi testvéremmel egy fotót is lőttem, jó arc nagyon. Hajrá Magyarország!
belbuda
2025. november 15. 13:59
Zártkörű birkaparádé….még a kerítést is fekete fóliával borították be….annyira nyilvános az egész…😂😂😂🤮
balatontihany-25
2025. november 15. 13:49
A kis tiszás pojáca meg elmenet a büdös francba...
