Amíg Orbán Viktor a kormányfő, addig lesznek idehaza boldog békeidők

Háborúellenes gyűlés Győrben

A téma sajnos nem lehet aktuálisabb, mert mint szombat reggel Orbán Viktor fogalmazott közösségi: „az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat”.

Hozzátette, eközben a magyar kormány megduplázta a nevelőszülők járandóságát, döntöttek a 14. havi nyugdíjról, adómentessé teszik a három- és kétgyermekes anyákat, elindították Európa egyik legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgoznak egy KKV-támogatási programon. „A különbséget zongorázni lehet. Most még” – emlékeztetett a kormányfő.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet: