11. 15.
szombat
Háborúellenes Gyűlés orosz-ukrán háború Orbán Viktor

Amíg Orbán Viktor a kormányfő, addig lesznek idehaza boldog békeidők

2025. november 15. 10:14

Percről percre Győrből. E városban tartják az első háborúellenes gyűlést. A miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai feltűnnek.

2025. november 15. 10:14
null

Elindult a DPK országjárása, amellyel még több helyszínen, személyesen is össze szeretnék kapcsolni a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes gyűlés első állomása: Győr. Alább olvashatják percről percre tudósításunkat.

Győrben tartják az első háborúellenes gyűlést
Győrben tartják az első háborúellenes gyűlést / Forrás: Mandiner

 

Háborúellenes gyűlés Győrben

A téma sajnos nem lehet aktuálisabb, mert mint szombat reggel Orbán Viktor fogalmazott közösségi: „az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat”.

Hozzátette, eközben a magyar kormány megduplázta a nevelőszülők járandóságát, döntöttek a 14. havi nyugdíjról, adómentessé teszik a három- és kétgyermekes anyákat, elindították Európa egyik legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgoznak egy KKV-támogatási programon. „A különbséget zongorázni lehet. Most még” – emlékeztetett a kormányfő.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet:

A háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik »mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt«”

– olvasható a miniszterelnök bejegyzésében.

Ők lesznek ott a kormányfő mellett

Minden bizonnyal ott lesz a győri háborúellenes gyűlésen

  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
  • Rákay Philip producer,
  • Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
  • Kohán Mátyás, a Mandiner újságírója,
  • Békés Márton történész-politológus,
  • Radics Gigi énekes,
  • Széki Attila Curtis előadóművész,
  • Nagy Balázs színművész,
  • Nacsa Olivér humorista,
  • Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész,
  • és Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is.

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Frissítés Frissítés
12:39
Itt követhetik Orbán Viktor és Váczi Gergő beszélgetését

Kattintsanak ide, ITT követhetik a beszélgetést.

12:30
Érkezik Orbán Viktor kormányfő
12:29
A külügyér a mai napig attól fél, hogy valaki megcsípi, és felébreszti ebből az álomból: ez áll a háttérben

Szijjártó Péter beszédében elmondta, hogy örökké hálás lesz Győrnek és Dézsi Csaba Andrásnak is, aki felvetette a Fideszbe annak idején. A külügyminiszter felelevenítette, hogy 16 évesen egy eseményen Orbán Viktor volt a meghívott vendég, aki az előadása után hosszasan beszélgetett a jelenlévő diákokkal.

Szijjártó Péter elmondása szerint ekkor fogalmazódott meg benne, hogy az az álma, hogy egykor Orbán Viktorral dolgozhasson együtt. A miniszter a mai napig attól fél, hogy valaki megcsípi, és felébreszti ebből az álomból. 

12:25
Szijjártó Péter szerint Brüsszel háborúba akarja vinni Magyarországot, be akarja áramoltatni az illegális bevándorlókat, de ezt a magyar kormány nem hagyhatja; csak Orbán Viktor tudja megakadályozni a hazánkra fenyegető veszélyeket. A gyermekeket is kizárólag a jelenlegi kormányzat tudja megvédeni a woke ideológiától
12:16
Szijjártó Péter: Válságok korában élünk

Lassan négy esztendeje, hogy háború dúl Európa szívében, tíz esztendeje pedig, hogy a migrációs hullám rég nem látott nyomást helyez a kontinensre.

12:13
Így varázsolta el a közönséget az Attraction Látványszínház produkciója a győri Háborúellenes Gyűlésen (VIDEÓ)

A Hip Hop Boyz együttesből ismert Szűcs Zoltán formációjának előadása teljes mértékben illeszkedett a nagygyűlés tematikájába. Minderről IDE kattintva olvashatnak többet.

12:10
Érkezik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
12:08
Vajda Péter vállalkozó, a Pedró Pékség alapítója mondja el, miért fontos az összefogás, és a béke melletti kiállás
12:06
„A rengeteg álhír messze visz minket a békétől” – mutatott rá Görbicz Anita

Görbicz Anita arról beszélt, hogy egész életében a sportban élt, a pályán megtanulta, ha előre akarsz jutni, akkor tisztelned kell az ellenfelet, és becsülettel kell játszanod. A pályán kívül és belül is fontos, ha egy célért küzdenek, akkor mindenki egy gondolkodásban legyen.

12:05
Szingapúrban mondták: Orbán Viktor a legjobb vezető

Schmittné Makray Katalin hangsúlyozta, egy olyan közösség, mint a női DPK, őt is erősíti, „úgyhogy kölcsönösen örülünk egymásnak”. Schmittné Makray Katalin kiemelte: „Az Isten, haza, család egysége olyan fundamentum, amire épül az életünk”. Felelevenített egy történetet is, amely szerint Szingapúrban egy taxisofőr azt mondta, hogy Orbán Viktor a legjobb vezető.

12:03
Büki Lajos, ötvenhatos szabadságharcos is ott van a győri Háborúellenes Gyűlésen
11:58
Nemcsák Károly: A színháznak is nagyon fontos szerepe van a béke értékének közvetítésében
11:50
Színpadon Schmittné Makray Katalin, Görbicz Anita és Nemcsák Károly
11:49
Orbán Viktor figyelmeztet, ha háború lesz, mindent elveszítünk (VIDEÓ)

A kormányfő a színpadra lépése előtt felidézte, hogy 

a II. világháborúban Európa belemasírozott egy háborúba. Az I. világháborúba pedig beletántorgott. Most pedig a beletántorgás állapotában vagyunk”

hangzott el

Majd e kijelentése kapcsán kifejtette, hogy nagyon hasonlít a mostani helyzet az I. világháború előtti időszakra, ahol a világégést megelőzte 1912-ben egy balkáni háború, amiből senki nem akart sem európai, sem világháborút de mégis az lett – emlékeztetett Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy „azt fontos tudni a magyaroknak, hogy mindent elveszíthetünk. Tehát nemcsak arról van szó, hogy a béke majd jót tesz, hanem arról, hogy 

ha háború lesz, akkor mindent elveszítünk. Pontosan úgy, mint a nagy háborúban. Tehát a tét óriási”

– szögezte le Orbán Viktor.

11:47
Nézőtéri beszélgetések következtek: Fűke Gézát, a Győri Filharmónikus Zenekar igazgatóját és Nagy Balázs színművészt, a Győri Nemzeti Színhéz színművészét kérdezték a béke iránti elköteleződésről
11:44
Radics Gigi és Curtis adta elő a Republic ikonikus dalát: Szeretni valakit valamiért
11:41
Amíg Orbán Viktor a kormányfő, addig lesznek idehaza boldog békeidők

„Visszatekintve az Orbán-korszak lesz a boldog békeidők. Most becsüljük meg, ne menjünk háborúba, ne hagyjuk a birodalmi nyomást eluralkodni, ezért kell Orbán Viktorra szavazni” – összegzett Békés Márton.

11:38
Békés Márton: „Orbán Viktor láthatóan szemmagasságban tárgyal a világ vezető hatalmaival”
11:34
Nagy Tímea elmondta, miért fontos, hogy a sportolók is beszéljenek a békéről
11:30
Békés Márton a washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozóról beszélt

A békepárti tábort egyedül Magyarország képviseli, az amerikai csúcstalálkozóval pedig kiderült: hazánk hangja igencsak elmélyült, igenis terítéken van a budapesti békecsúcs. A történész hozzátette, Orbán Viktor kormányfő mindenkivel tud tárgyalni, Magyarország ázsiója egyértelműen kilőtt!

11:28
Nacsa Olivér döbbenetes élményeiről beszélt: egy strasbourgi karácsonyi terrortámadásról

Mi egy békés Európában szeretnénk élni, nem olyanban, amit Brüsszel megálmodott – mondta a humorista. Hozzátette, ha Ukrajnát felveszik, nem Kijev lesz háborúban, hanem az egész Európai Unió. Rákay Philip meg is jegyezte, cinikusan: Olivér, eddig voltál tehetséges művész.

11:24
Nagy Tímea: Mindenki békét szeretne, bízik benne, hogy meg is fog történni!
11:23
Panelbeszélgetés következik: színpadon Nagy Tímea, Békés Márton és Nacsa Olivér
11:22
Rába Tímea mondta el, miért csatlakozott a Digitális Polgári Körökhöz
11:20
Sebestyén József halála is szóba került

Rákay Philip kitért arra is, hogy a szomszédunkban zajló háború eszünkbe kell juttassa a kárpátaljai magyarokat, akik ott élnek, és vannak köztük olyanok, akik meg is halnak a háborúban.

Rákay Philip megemlítette Sebestyén József tragikus halálát is.

 

11:19
Újabb köszöntések: patrióta közösségek köre bővült

Veres András, a Győri Egyházmegye főpásztora, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke, Kohán Mátyás (a Mandiner újságírója), és Czepek Gábor - az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Őket köszöntötték most a háborúellenes gyűlésen.

11:16
Árnyékszínházzal a háború ellen – világhírű magyar társulat is fellépett a győri Háborúellenes Gyűlésen!

Óriási érdeklődés mellett startolt el a Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomása, amelyre november 15-én került sor Győrben. A telt házas eseményen beszédet mond Orbán Viktor, és fellépett az Attraction Látványszínház is, amelynek különleges árnyékszínházi műsorai szerte a világon nagy népszerűségnek örvendenek. A részleteket IDE kattintva olvashatják.

11:15
Jótékonykodási lehetőség a Háborúellenes Gyűlésen

Szabó Zsófia egy olyan pulcsiban jelent meg, amelyen Orbán Viktor ATV-s interjúja alatt készített rajzai láthatók.

A műsorvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a pulcsit megvásárlók egyben jótékonykodnak is.

 

11:10
A műsorvezetők megköszönik a meghívást a győri digitális polgári köröknek

Szabó Zsófia és Rákay Philip lép a színpadra.

10:55
Ezekkel a plakátokkal várták Magyar Pétert Győrben

A plakátok Együtt a háborúért címmel arra a veszélyre hívják fel a figyelmet, hogy Brüsszel és a Tisza együtt dolgoznak a háborúért.

 

A plakáton négy szereplő látható: Magyar Péter, Ursula Von der Leyen, Zelenszkij és Ruszin-Szendi Romulusz. Ők együtt dolgoznak azon, hogy több fegyver, adóemelés és sorkatonaság szolgálja a brüsszeli háborús terveket.

10:47
Munkatársunk túl van egy partizános interjún: még a balliberális média is a győri Háborúellenes Gyűlésre kíváncsi

„Egy tisztességgel leegyeztetett Partizán-interjún meg egy telexes letámadáson keresztül vezetett a rögös út, de itt vagyok a győri háborúellenes gyűlésen. Isten hozta a DPK-sokat Magyarország legjobb helyén!” – írta közösségi oldalán Kohán Mátyás, lapunk munkatársa.

10:39
Az is követheti a történéseket, aki nem tud a helyszínen jelen lenni

„11:00-kor kezdünk! Kövessétek élőben az első háborúellenes gyűlést itt, a Facebookon!” – írta bejegyzésében Orbán Viktor.

10:23
A kormányfő stábja már a helyszínről jelentkezett be

Rengetegen érkeznek az első Háborúellenes Gyűlésre.

