Ebben a városban szólal fel mindjárt Orbán Viktor: óriási a készülődés!

Erre várt mindenki: érkezik Orbán Viktor háborúellenes beszéde
Szombaton Győrben szólal fel Orbán Viktor kormányfő. Az apropó: e városban tartják az első háborúellenes gyűlést. A miniszterelnököt Váczi Gergő újságíró kérdezi.
Elindul a DPK országjárása, amellyel még több helyszínen, személyesen is össze szeretnék kapcsolni a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes gyűlés első állomása: Győr.
Szombaton Győrben szólal fel Orbán Viktor kormányfő. Az apropó: e városban tartják az első háborúellenes gyűlést. A miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai feltűnnek majd, a téma pedig sajnos nem lehet aktuálisabb, mert mint Orbán fogalmazott: „az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat”.
Eközben a magyar kormány megduplázta a nevelőszülők járandóságát, döntöttek a 14. havi nyugdíjról, adómentessé teszik a három- és kétgyermekes anyákat, elindították Európa egyik legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgoznak egy KKV-támogatási programon. „A különbséget zongorázni lehet. Most még” – emlékeztetett a kormányfő. Ugyanakkor felhívta a figyelmet:
A háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik »mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt«”
– olvasható a miniszterelnök bejegyzésében.
A háborúellenes gyűlés szervezőinek közleménye alapján a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának visszhangja arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen kapcsolják össze a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezt követően Orbán Viktor a Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.
Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak
– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.
Minden bizonnyal ott lesz a győri háborúellenes gyűlésen
Képek forrása: Facebook