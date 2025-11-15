Ebben a városban szólal fel mindjárt Orbán Viktor: óriási a készülődés!

Szombaton Győrben szólal fel Orbán Viktor kormányfő. Az apropó: e városban tartják az első háborúellenes gyűlést. A miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai feltűnnek majd, a téma pedig sajnos nem lehet aktuálisabb, mert mint Orbán fogalmazott: „az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat”.

Háborúellenes gyűlés Győrben

Eközben a magyar kormány megduplázta a nevelőszülők járandóságát, döntöttek a 14. havi nyugdíjról, adómentessé teszik a három- és kétgyermekes anyákat, elindították Európa egyik legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgoznak egy KKV-támogatási programon. „A különbséget zongorázni lehet. Most még” – emlékeztetett a kormányfő. Ugyanakkor felhívta a figyelmet: