Európa Háborúellenes Gyűlés béke Ukrajna orosz-ukrán háború sorkatonaság Orbán Viktor

Ebben a városban szólal fel mindjárt Orbán Viktor: óriási a készülődés!

2025. november 15. 09:00

Elindul a DPK országjárása, amellyel még több helyszínen, személyesen is össze szeretnék kapcsolni a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes gyűlés első állomása: Győr.

2025. november 15. 09:00
null

Szombaton Győrben szólal fel Orbán Viktor kormányfő. Az apropó: e városban tartják az első háborúellenes gyűlést. A miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai feltűnnek majd, a téma pedig sajnos nem lehet aktuálisabb, mert mint Orbán fogalmazott: „az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat”.

Háborúellenes gyűlés Győrben
Háborúellenes gyűlés Győrben

Eközben a magyar kormány megduplázta a nevelőszülők járandóságát, döntöttek a 14. havi nyugdíjról, adómentessé teszik a három- és kétgyermekes anyákat, elindították Európa egyik legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgoznak egy KKV-támogatási programon. „A különbséget zongorázni lehet. Most még” – emlékeztetett a kormányfő. Ugyanakkor felhívta a figyelmet:

A háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik »mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt«”

– olvasható a miniszterelnök bejegyzésében.

Háborúellenes gyűlés Győrben

A háborúellenes gyűlés szervezőinek közleménye alapján a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának visszhangja arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen kapcsolják össze a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezt követően Orbán Viktor a Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak

– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.

Minden bizonnyal ott lesz a győri háborúellenes gyűlésen

  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
  • Rákay Philip producer,
  • Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
  • Kohán Mátyás, a Mandiner újságírója,
  • Békés Márton történész-politológus,
  • Radics Gigi énekes,
  • Széki Attila Curtis előadóművész,
  • Nagy Balázs színművész,
  • Nacsa Olivér humorista,
  • Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész,
  • és Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is.

Képek forrása: Facebook

 

csulak
2025. november 15. 12:37
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
regi-nyarakon21
2025. november 15. 12:23
Petike már meggyógyult? Valaki eldugta a több levél Xanaxot?
llnnhegyi
2025. november 15. 12:16
Állítólag Magyar Júdás Péter összeomlott. Öngyilkosságot mimel újra! Locsoljátok le. Ilyen könnyen nem menekül! A választási vereség az ő sorsa!
llnnhegyi
2025. november 15. 12:12
Hétfőn, november 15.- én Magyar Júdás Péter bejelenti képviselőjelöltjeit. Hacsak közben nem lépegetnek vissza tucatszámra.
